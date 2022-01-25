林芊妤公園倒立騷超強核心肌肉　翟伯伯做纏身男友打奪命追魂call

有留意林芊妤（Coffee）Instagram得網民都知道，她與丈夫翟志榮的愛情結晶翟德彥（伯伯），非常喜歡與媽媽待在一起。作為健身KOL的Coffee不時會去做運動保持身材體態良好，昨晚（25日）在社交媒體上曬出多張照片及影片，分享自己去了跑步，在帖文中Coffee居然控訴伯伯總是在她跑步時進行視像通話，因為見不到媽媽而把眼睛哭到紅腫，還說伯伯是纏身的男朋友。

為了增加自己獨處的時間，Coffee就決定跑完步後到公園繼續做運動。見到Coffee輕而易舉就完成倒立姿態，甚至維持動作近六、七秒，可見Coffee的核心肌肉非常強勁，平時都有在保持運動，不少網民表示: 「原以為是抱怨文，後來發現是放閃文！」、「要痴都係依家最痴身，第時佢有女朋友影都冇架啦」

Coffee輕而易舉就完成倒立姿態（IG/@coffee89921）

點擊下圖，睇下林芊妤同囝囝的日常：