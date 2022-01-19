Coffee幫餅印媽媽扮靚　曬對比照後生超多　網民：似家姐多過媽咪

Coffee林芊妤日前貼出媽媽的照片，只見樣貌非常年輕，和Coffee長得非常相似。而相簿中亦有另一張數年前和媽媽的合照，當時Coffee媽媽樣子及皮膚較為蒼老，和近照相比簡直能說是「回春」！



Coffee貼出媽媽的近照和數年前的照片，只見數年前的媽媽樣貌比起現在更為蒼老，近照非常年輕，和Coffee亦長得非常相似。Coffee表示媽媽在只有51歲時經常將「哎呀我都50多歲快60歲啦，老也是很正常呀」這句話掛在口邊，指出媽媽以前從來也沒用過護膚品，亦不會襯衣服也不會扮靚更別說化妝，「以前篤佢臉上的皮膚是完全零彈性」。

Coffee媽媽51歲的樣貌。（Coffee IG）

因此這一兩年Coffee開始幫她扮靚，「因為我很想告訴她就算年紀不輕，也可以做一個風韻猶存的女人。她一開始的時候很抗拒，但慢慢地她看到自己的改變，也都開始接受讓我改造。因為她真的看見自己越來越美，皮膚也越來越好皺紋也淡了很多，而且心態也開始變得正面，所以我真的認為自己是成功了。

將佢由一個樣貌老過真實年齡的女人，成功變回56歲年齡相若的樣貌」還表示媽媽近年連性格也變開朗了，「所以也引證我一直以來對你們說的話。這世上從來沒有醜的女人🔥🔥🔥就只有懶的女人🙈🙈🙈」Coffee亦強調，扮靚愛自己不是為了討好任何人，而是要討好自己讓自己快樂，「所以她現在經常照鏡很自信，也感恩有我這個女兒🤣，還會經常自己配衣服出門」

Coffee媽媽56歲的樣貌，彷如「回春」。（Coffee IG）

🔼🔼🔼🔼Coffee兒子蛀家搞到個嘴腫晒👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻Coffee3歲兒子蛀牙致上唇腫脹 牙醫：蛀牙嚴重或會引致腦膜炎👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

不少網民大讚Coffee和媽媽「好似樣」、「媽媽皮膚好光滑」等等，Coffee亦回應指如果遲些真的成功讓媽媽「回春20年」，一定會拍YouTube片分享。

+ 15

🔼🔼🔼🔼疫情下開party都可以咁做！：郭可盈女兒Tania邀好友慶生要全身消毒 徐淑敏為二女搞Spa派對🔼🔼🔼🔼