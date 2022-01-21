Coffee林芊妤為送仔返學考獲車牌　翟伯伯窩心獎勵其實係大懲罰？

林芊妤（Coffee）與丈夫翟志榮育有一子翟德彥（翟伯伯），經常在Instagram上分享與兒子之間趣事的她，今日（20日）便在Instagram上載多張照片及影片，分享自己終於成功考獲車牌。原本Coffee打算20歲時一定要考到車牌，誰知道足足被自己拖咗10年，直到30歲時已經打消了要考車的念頭。不過最近仔仔轉校後，就向Coffee透露自己不喜歡搭校巴，想要媽媽親自送他上學，因此Coffee以此為動力並成功考取車牌，還透露已經決定要買車。

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在影片中見到Coffee在成功考取車牌後，心情非常激動：「我一take pass啊！我頭先心跳應該有二百！一路揸車嘅時候！好緊張啊！」之後Coffee好興奮跑去向師傅道謝，連自己的車牌掉了都不知道，網民紛紛表示：「興奮到跌左張牌」、「有無執翻啊後尾」。隨後Coffee與仔仔分享這令人開心的消息，仔仔還說：「因為媽媽成功考到車牌，獎勵讀十本書（畀我聽）。」不過，Coffee因為考完車好似好疲倦的樣子，還向兒子「講價」，想讀少一本。