Candy@COLLAR出活動調轉左右腳着鞋　極大懵遭隊員大聲恥笑

人氣女團COLLAR八位成員昨日（24日）以一身運動裝現身代言活動，並首次在公開場合表演新歌《Call My Name!》受到矚目，其中年紀最細、現年19歲的Candy（王家晴）卻竟然大頭蝦將左右腳調轉擺出大烏龍？



（陳順禎 攝）

COLLAR全員均穿上同一款Adidas的經典藍白色波鞋上陣，而鞋內側和外側的設計亦明顯不一樣，但Candy卻竟然完全察覺不到，將左右兩邊的鞋調轉穿，一穿就穿了六個小時。

Candy（左二）將左右腳調轉擺出大烏龍。（陳順禎 攝）

COLLAR全員均穿上同一款Adidas的經典藍白色波鞋上陣，明顯見到Candy鞋內側和外側的設計與其他成員們不一樣。（陳順禎 攝）

因為她把左右腳調轉穿。（陳順禎 攝）

真係非常大頭蝦！（陳順禎 攝）

有細心的粉絲在社交網站上載Candy活動上的照片問道：「Candy做咩大頭蝦着錯鞋？」她才醒覺：「你唔講我都唔知！」隨即被一眾隊員大聲恥笑，令自稱「智慧擔當」的她顏面盡失：「人體實驗之對鞋好唔好着：調轉着去跳舞，事實證明我今次嘅實驗好成功吖！」COLLAR經理人Wing亦忍不住出post大讚Candy「叻女」，Candy隨即解釋：「一定係冇嘢食搞到頭早眼花着錯鞋！」她所講的「頭早」，指的其實是「頭暈」！

Candy發現之後不禁大笑。（Instagram：@candyw1219）

其實確實非常明顯。（Instagram：@candyw1219）

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