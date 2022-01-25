林秀怡為爆料道歉　連累多位女星：佢哋全部都係無辜

藝人林秀怡（Kirby）在無綫（TVB）《七線人棄王》中大爆有女藝人出埠時疑出軌，她表示：「我試過出埠嘅時候有個女仔好驚自己一個一間房，佢應該係好驚自己一個人瞓，當時我知道佢係有一個固定嘅男朋友，夜晚食完飯之後佢就問一位男士，可唔可以陪佢瞓或者去佢間房瞓，原因係因為怕黑。（大庭廣眾下講？）大庭廣眾下講，但你哋知道咗個女仔係邊個，應該就唔想照顧佢。（喺邊個？我哋好想知……）跟住之後我就覺得呢個女仔曳曳，因為我本身識佢男朋友。（佢男朋友係邊個？）總之係一個出外地嘅節目，我見到呢個女仔咁啦，然後呢個女仔好曳曳，好彩個男士係冇應承，不過就送咗佢返房，喺間房到逗留咗一個鐘度就走咗。」

林秀怡覺得呢位女仔好曳曳！（電視截圖）

林秀怡之後接受《香港01》訪問，問到所指疑似出軌女藝人為誰，她笑稱：「唔答得啦，我要拎到入棺材。」惟林秀怡的言論卻引起不少人好奇，有報導及網民都猜測嫌疑人士為陳嘉桓、邵珮詩、朱智賢等人。

點撃下圖睇7位嫌疑人：

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今日（25日）林秀怡在IG上為節目言論道歉。她表示：「我十幾年嚟出埠過好多次，同網上報導出嚟嘅任何一個人都無關 希望大家高抬貴手 佢哋全部都係無辜」，又指這是「一個訪談入面嘅一條跟稿問題 令到身邊朋友受傷 好對唔住」，且觀眾反應出乎預期，「本身諗住唔會再有人提都冇乜人理 點知同我諗嘅相反」。最後她認錯兼再次向受影響人士道歉，「係我衰 問乜答乜嘅性格真係好差 想同受影響嘅朋友講聲對唔住 原諒我」。

點撃林秀怡道歉文，以及IG靚相：

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