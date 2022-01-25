ØZI性愛影片外流！盤點5個深陷不雅片風波的藝人　陳冠希最轟動

撰文：TVBS新聞網
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台灣資深藝人葉璦菱之子ØZI（陳奕凡）近期爭議不斷，不僅與謝和弦前妻Keanna（戴一軒）爆出曖昧情，日前更流出一段48秒性愛影片，引發喧然大波，事實上，不少名人都曾深陷不雅片風波，其中女星熊熊事後坦然的態度，讓網友直呼「樂觀到令人敬佩」。

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ØZI（陳奕凡）

年僅24歲的ØZI（陳奕凡）音樂才華洋溢，2019年獲得金曲獎「最佳新人獎」肯定，前途備受外界看好，豈料昨日他與前女友的性愛影片在網路瘋傳，雙方在浴室交歡、內容露骨，他透過經紀人坦言心情受影響，但比較擔心女方狀況，至於影片為何外流？經紀人則表示：「我們也很疑惑，因為影片不在我們這邊。」

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李宗瑞

台灣富少李宗瑞2012年被爆性侵多位女星、小模，私人電腦中有60多部私密片，甚至多數女性意識不清，受害者多達30位，可惡行徑受到外界撻伐，遭台北地檢署依涉犯加重強制性交等罪起訴，最後在2019年被判定處以有期徒刑29年10月。

熊熊（卓毓彤）

35歲台灣女星熊熊（卓毓彤）擁有天使臉孔、魔鬼身材，是許多人心中的女神，2020年卻流出一段長達3分多鐘的「私密片」，片中女主角神似熊熊，在當時掀起不小討論，被網友稱為「熊熊之亂」，但熊熊沒有因此暫停演藝工作，去（2021）年甚至在大型脫口秀《炎上》，自嘲「影片被流出」一事，讓網友都大讚：「先給熊熊一個Respect，這太難不走心了吧！」

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陳冠希

陳冠希2008年因送修手提電腦，流出大量與女星的私密不雅片，包括張栢芝、鍾欣潼（阿嬌）都深受其害、重挫演藝事業，在當時鬧得滿城風雨，他也宣布退出香港娛樂圈，直到2010年宣告復出樂壇，並在2017年與超模秦舒培結婚、育有一女，經常在網上分享家庭生活，一改其浪子風格化身慈父。

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璩美鳳

台灣資深媒體人璩美鳳2001年遭密友郭玉玲在住處裝設針孔攝影機，偷拍她與已婚電腦工程師的性愛光碟，還被週刊隨刊出售，當年震驚全台，近年她偶爾會在螢光幕露面，曾在節目中感嘆至今尚未走出陰影：「我不知道要走到80歲還是90歲，不知道甚麼時候才能走出來。」

【同場加映】細數因醜聞退出過娛圈的藝人　黃心穎仍未復出（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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