祖雄首批全裸寫真一出即售罄！簽書會現場露出「這位置」謝粉絲

「同志天菜」祖雄今為首本寫真書《Be My Hero》舉辦簽書會，近來在「華燈初上」中飾演「中村先生」的師兄加賀美智久（Tomo桑）也專程到場祝賀，送給祖雄一份禮物，祝福祖雄繼續在演藝圈發光發熱。



祖雄在《Be My Hero》寫真書中全裸入鏡，大尺度秀出精壯胸腹肌和臀部曲線，健康又性感深獲好評。有馬來西亞粉絲訂購整箱新書，令他燃起思鄉之情，希望盡快有機會回大馬謝謝他們，更期待讓爸爸點評他在書中的身材。

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祖雄表示：「我爸年輕的時候是健美選手，一定要給爸爸評價一下，驕傲一下！」由於這次尺度遠超過之前推出的健身書，拍攝時是否會尷尬或害羞？祖雄說：「之前開會看的reference就很大膽，所以已經做好心理建設，拍攝時就是儘量投入在鏡頭裡，跟拍戲時入戲的感覺一樣，沒有尷尬。」

他的寫真書一個月熱銷5000本，已經宣布二刷，更有粉絲敲碗許願希望他能出第二本，祖雄也大方回應：「好啊！我把目標定在40歲，如果到了40歲大家依然覺得我的身材不錯，我就再出第二本，但其他類型的書，比如料理、健身，這幾年內還是會計畫一下。」

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師兄Tomo桑和祖雄同樣熱愛健身跟料理，彼此常互相鼓勵。回想這10年隻身在台發展的心路歷程，祖雄感性表示：「剛出道時曾被酸民說過我走紅純粹『靠身材』，但10年過去，現在如果還有人說我靠身材，我反而覺得這是一種讚美！因為要做好一件事10年真的是不簡單，更不用說我的前輩Tomo桑，他維持好身材堅持的比我更久，光是這一點就值得我敬佩。」Tomo桑則大力推薦「Be My Hero」：「書中很真實地把祖雄的生活拍下來，是一本男生女生都會覺得好看的作品。」

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