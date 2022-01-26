Lucy李元元愛上MC張天賦　甜笑睇住MV高歌：佢唱得好好聽！

李璨琛女兒李元元（Lucy）憑好愛趣怪的模樣心得網民喜愛，年僅三歲已經坐擁超過35萬名IG粉絲，人氣直逼一眾年輕歌手偶像。眾所周知Lucy非常熱愛電影《冰雪奇緣》（Frozen）的主題曲《Let It Go》，經常在家又唱又跳令媽媽聽到頭痛！不過她最近竟然變心成為了MC張天賦的狂粉，一邊坐在電腦前極專心看MV，一邊迷妹上身高歌，令Lucy的媽媽開心到要開post感謝MC：「好想多謝張天賦將我從LETGO嘅地獄中拯救出來！」
李璨琛太太昨日（25日）上載一段Lucy情深款款地看MC《Loser》和《時候不早》的MV，並問Lucy：「你鍾意呢個哥哥啊？點解你咁鍾意聽呢首歌呢？」只見Lucy露出害羞表情笑道：「因為我覺得佢唱得好好聽！」然後又用稚嫩的聲音跟住唱：「你記得記得安好，像我都很好，時候已都不早……」非常冧豬。
Lucy媽媽自爆將女兒變成「賦二代」的人正正就是自己：「有一日佢又話要聽Letgo，因為唔想再聽letgo嘅關係，一定要搵一個解決辦法，於是我反sell佢不如聽吓啲有型啲嘅歌吖BB，開咗張天賦首LOSER比佢聽，然後再落力sell佢話：『嗱呢個哥哥係咪好型呢唱歌係咪好好聽呢拿佢都玩Scooter喎（幾唔關事）嗱你睇吓佢着件恤衫爸爸都有㗎（開始亂噏）』，最後，真係畀我sell到。」Lucy媽媽又爆女兒現時玩玩具時都會唱MC的歌曲，甚至會在Lucy臨睡覺前唱給她聽。
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MC見到Lucy如此喜愛自己的歌曲感到非常自豪，更在Instagram轉載並留言：「又多咗個小粉絲！」
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