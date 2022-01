膠戰S2｜多結局劇情遊戲勁創新　不完美但仍為本地綜藝踏出一大步

由呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其、劉沛蘅(Hilary)、黃正宜(阿正)及徐浩昌(肥腸)主持的ViuTV綜藝節目《膠戰S2》雖然向來以輕鬆搞笑為主,近兩星期一連兩集播出的《屍殺酒家》卻突然認真mode玩燒腦路線,挑戰超具實驗性的多結局劇情類遊戲,成員們需要隨着劇情發展玩遊戲作出選擇,影響不同角色的命運和結局,而節目組更為此準備好數十個支線的劇本和12個不同的結局,獲觀眾大讚有心思,令《膠戰S2》稱得上是近來最有誠意的綜藝節目。



《膠戰S2》認真mode玩燒腦路線非常有驚喜。(《膠戰S2》影片截圖)

《膠戰S2》播出的《屍殺酒家》玩超具實驗性的多結局劇情類遊戲。(《膠戰S2》影片截圖)

多結局劇情類遊戲代表玩家根據劇情發展做任務解鎖劇情及作出選擇,例如決定珈其的生死、聽固網電話還是傳呼機、食叉燒包還是熊仔糖等等,而不同的選項將會影響各個角色的命運以及延伸的故事發展,以及決定最終的好結局、壞結局還是普通結局。其實過去Neflix都曾經在電視單元劇《黑鏡:潘達斯奈基》(Black Mirror:Bandersnatch)和《人在野》(Man vs. Wild)番外篇《野外求生預埋你:動物狂奔》(Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie)讓觀眾自行選擇劇情的發展,而《膠戰S2》節目組則參考類似的原理,讓「六膠」幾位成員在被喪屍侵略的城市中遇見兩名倖存者Manson(張進翹)和Zeno(顧定軒)絕地求生的故事背景,自行作不同的選擇逃生。

多結局劇情類遊戲代表玩家根據劇情發展做任務解鎖劇情及作出選擇,例如決定珈其的生死、聽固網電話還是傳呼機、食叉燒包還是熊仔糖等等。(《膠戰S2》影片截圖)

不同的選項將會影響各個角色的命運以及延伸的故事發展。(《膠戰S2》影片截圖)

雖然題材夠新鮮稱得上是綜藝節目重大突破,但其實仍有很大的進步空間,可能礙於節目播映時間太短、不夠預算以及時間等各因素的影響,《屍殺酒家》未有能夠將藍圖中全部已寫好的數十個支線和12個結局各拍一次,只能見到節目中播映的其中兩個結局有虎頭蛇尾的感覺,但導演Mandy及編劇Jumbo都有盡量補救,在節目播出之後亦有於YouTube拍片講解其他沒被選擇的支線劇本和結局。有觀眾留言反映成員們未有像專業演員般入戲而令人感覺出戲有點太浪費整個構思,但《膠戰S2》已經在不完美中滿額完成,為本地綜藝節目踏出一大步。

節目中播放了一個bad end和一個good end。(《膠戰S2》影片截圖)

導演Mandy及編劇Jumbo在節目播出之後亦有於YouTube拍片講解其他沒被選擇的支線劇本和結局。(《膠戰S2》影片截圖)

