MC張天賦IG公開童年照　一臉稚氣與CHOK爆壞男孩形象相差甚遠

現年25歲的MC張天賦出道未夠短短一年就已經成功跑出，多首派台作《反對無效》和《記憶棉》等唱到街知巷聞的音樂作品，早前在多個頒獎典禮上亦奪得佳績。但其實MC除了是一名唱功了得的歌手之外，外形亦絕對不輸一眾年輕男偶像，憑着壞男孩般的調皮外形俘虜萬千少女心。今日（20日）他在Instagram公開一張童年照，純真的一面與現時CHOK到爆的形象相差甚遠！



MC憑壞男孩外表深入民心。（Instagram：@mcheung1201）

照片中的MC年約四、五歲，當時原來已經是一名「潮童」！年紀輕輕的他不但戴着一頂貝雷帽，更穿起一件潮人必備的衛衣非常有時尚感。不過，小時候的MC與現時的他形象差很多，小時候表情一臉稚氣，而現時則愛擺出CHOK爆甫士，憑壞男孩外表深入民心。

小時候的MC好清純啊！（Instagram：@mcheung1201）

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