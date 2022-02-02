年初二｜Mandy譚旻萱新年想要新刺激　Hillary劉沛蘅認桃花運好好

劉沛蘅（Hillary）、譚旻萱（Mandy）及陳毅燊（ANSONBEAN）三人系出同門，最近他們更趁住農曆新年來臨而聚首一堂，在餐廳中高興地撈起兼大吃賀年菜式，望大家能在新的一年可以獲得更多的工作機會及愈撈愈好！大家隨後更大談自己的新年計劃及願望。



三人在餐廳中高興地「撈起」。（梁碧玲攝）

Hillary回望過去一年，指《膠戰2》已經拍攝完畢亦成功出了主題曲，希望能有第三季，而自己去年參與拍攝的劇集亦會在今年播出，因此望2022年能自己可以繼續兼顧演員及綜藝上的發展。另外，因為自己曾經為《膠戰》的員工整餅乾而被讚好食，所以想開辦餅店。

Hillary想開辦餅店。（梁碧玲攝）

Mandy認為在過去一年自己有貴人緣，不但擔任MIRROR成員（呂爵安）《E先生 連環不幸事件》MV的女主角，知名度有所提升，還認識了好多人令自己容易有壓力的心態得以調整，所以Mandy希望新一年可以令自己繼續進步：「想搵多啲唔同嘅嘢去刺激自己，需要多啲新嘗試，想有啲刺激令自己有唔同諗法，唔想習慣呢種舒適感，希望係演戲上會有進步。」

Mandy新年想要新刺激 （梁碧玲攝）

ANSONBEAN就分享自己去年剛剛入行就表示想要嘗試不同的事物：「自己好好彩有好多機會嘗試，不過自己係摸索階段，所以會好驚青。希望呢一年可以大膽啲去表達自己。」另外，自己因為R&B及Dancehall而入行，所以希望接下來可以好好發掘不一樣的曲風。

ANSONBEAN希望接下來可以好好發掘不一樣的曲風。（梁碧玲攝）

佛系師姐弟：「隨緣啦！」

提到今年運程，屬羊的Hillary被指桃花運很好及有喜事發生時，日前與洪卓立傳緋聞的Hillary就話：「自己嘅感情運一直都好好。」被追問到真正感情狀況時，她便帶大圍遊花園：「隨緣啦！」至於作為龍仔龍女的Mandy及ANSONBEAN，被問到這一年屬龍的朋友較少貴人緣及要注意情緒，會否感到擔憂時，ANSONBEAN直言：「咩係驚啊？我覺得係又咩角度睇件事，自己會花多啲心機係件事上，可能都算係好事。」Mandy就指：「做呢行係時時刻刻都要注意（情緒），唔係呢一年先要注意。對自己來講身體健康最重要，如果有咩事就咩都做唔到。」在問到感情運沒有進展時，Mandy及ANSONBEAN都紛紛話：「隨緣啦！」

大家對感情表示：「隨緣啦！」（梁碧玲攝）

為港人許願

在提及新年願望時，Mandy希望疫情能過去，ANSONBEAN就希望大家開開心心，事事順利。而Hillary能希望香港人可以更加開心：「拍攝《膠戰》後收到很多觀眾留言話自己好唔開心，需要睇《膠戰》去獲取快樂。」不過Hillary認為節目能為大家帶來歡樂固然是好事，但若只能透過《膠戰》而感受到快樂的心情就非常陰功：「所以希望疫情快點過去，香港人開心啲。」

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