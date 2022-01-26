李佳芯被「蟲草大王」陳恩德指直脾氣 十件Ali鮮為人知的事你要知

李佳芯（Ali）與「蟲草大王」陳恩德Mark傳出秘戀一年，更有媒體暗指Ali曾一腳踏兩船，又到男方豪宅過聖誕。Ali罕有發火以長文決絕回應，落閘「從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間。」Mark今日（26日）於尖沙咀酒店舉行旗下集團的寵物NFT發佈會，原定李佳芯（Ali）獲邀出席，不過最終卻沒有現身。

Mark表示對事件感到不開心，說會考慮之後避免與TVB藝人合作：「都合作咗廿幾年，每年仲會喺佢嗰度落過千萬廣告，接近兩千萬嘅客戶又有幾多個，真係唔明點解對我哋公司態度咁差，可能我真係好蝦，我要話畀佢知我唔好蝦。」Mark又表示私人事不願再回應：「佢係我朋友，佢講嘅任何嘢我都唔會發表任何言論，我會尊重佢講嘅任何一句說話。佢係一個好人，脾氣直啲啫。」

雖然李佳芯沒有出席，不過有翻版李佳芯之稱的蔡潔就有出席。（資料圖片）

Ali自加入TVB以來的演技都愈來愈進步，但在2019年因為一些風波而減少了拍劇機會，但相信現在已走回正軌，大家可以繼續欣賞她的演出。Ali在2012年加入TVB，2014年開始有劇集出街，基本上每年都有代表作。2014年《名門暗戰》飾演第三者Ivy、2015年《倩女喜相逢》九尾狐、2016年《巨輪II》「臭雞」Hazel、2017年《踩過界》法官Never、2018年《BB來了》唐恬兒、2019年《白色強人》Kennis，到上年《殺手》飾演Cash，套套都令人印象深刻。

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其實Ali一向觀眾緣也是極佳，除了本身是女神之外，演技也因為獲得視后而被肯定，可以說是一位完美藝人。相信大家對李佳芯也有一定的認識，不過有一些事，未必個個知道，以下立即話畀大家知！

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