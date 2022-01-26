李佳芯與蟲草大王陳恩德風波　樂易玲：尊重藝人意願是經理人責任

李佳芯與「蟲草大王」陳恩德Mark事件鬧得全城關注，Ali日前以長文回應兩人的關係，指「今後亦不會有任何發展空間。」而Mark今日（26日）出席公司活動，原定李佳芯（Ali）獲邀出席卻沒有現身，他表示對事件感到不開心，說會考慮之後避免與TVB藝人合作，並希望電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲有所交代。

有傳Ali李佳芯與陳恩德（Mark）秘戀一年。（IG：@aliaime）

樂易玲今日向傳媒回應，指：「今日TVB旗下藝人蔡潔、戴祖儀、羅孝勇等都有出席Pet Paws 美麗華酒店的記招，公司一向與各廣告客戶都保持良好的關係；從媒體的報道，今天的活動有多位藝人出席支持，場面熱閙。至於藝人在公司工作以外的商業活動，保護和尊重藝人的意願，都是經理人的基本責任。」

李佳芯被「蟲草大王」陳恩德指直脾氣 十件Ali鮮為人知的事你要知

樂易玲向傳媒回應事件。（葉志明攝）

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其實Ali一向觀眾緣也是極佳，除了本身是女神之外，演技也因為獲得視后而被肯定，可以說是一位完美藝人。相信大家對李佳芯也有一定的認識，不過有一些事，未必個個知道，以下立即話畀大家知！

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