黃曉明曾被指硬撬Angelababy　一句「不知道陳偉霆是誰」變經典

黃曉明與Angelababy（楊穎）今日（28日）宣布離婚，二人的感情生活一直受網民關注，更因為不時傳出離婚消息，所以對於不少人來說只是差一個官方宣布。現在這個消息公布後，不少網民翻查兩人之間感情經過，更找到「而我不知道陳偉霆是誰」這句經典潮語。

黃曉明與Angelababy（楊穎）今日28日宣布離婚消息（ 微博/@黃曉明工作室）

原來陳偉霆（William）和Angelababy在2005年因名為「香港迪士尼」的兒童節目而相識。在相識後，兩人便進入了熱戀期。不過拍拖數年後，有消息指二人因內地明星黃曉明的介入而感情告終。在2009年12月左右，當記者問到，他是否導致Baby與陳偉霆感情破裂的第三者，黃曉明即時否認：「不可能！我沒有這麼大魅力吧？而我不知道陳偉霆是誰」，而這潮語成為了不少網民嘲笑William的金句。

不過在2014年8月，陳偉霆到內地拍攝《古劍奇譚》飾演大師兄一角而在內地爆紅，相信現在已經有多人都知道陳偉霆是誰啦！

點擊下圖看二人的離婚聲明：