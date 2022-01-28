COLLAR人氣王Marf斥雜誌主編討厭　IG限時動態爆Seed：挑戰我底線

女團COLLAR出道後人氣急升不少工作蜂擁而至，廣告及訪問接到手軟，在工作上與人有摩擦或許不可避免，人氣王Marf（邱彥筒）今日（28日）在Instagram的限時動態中寫上充滿憤怒情緒的文字：「因乜解究，V.雜誌嘅主編係會可以咁討厭？做嘅所有嘢都挑戰緊我最底嘅底線，睇來今日應該都係人生幾大嘅一堂，我會忍㗎，唔好燥啊」。雖然，該限時動態在發布幾分鐘便被刪除，但不少網民已經及時截圖，當中包括反Marf IG專頁「marf_fansclub」，版主更Tag了COLLAR經理人阿Wing（戴穎）、ViuTV高層魯庭暉等人並問道：「你好 這裡有公關嗎」。

點擊下圖看Marf的限時動態：