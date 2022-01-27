35歲COLLAR成員芯駖行玉桂山健步如飛　男友力Max睇實Gao防碌落山

人氣女團COLLAR出道後忙於出席不同的活動，隊長Gao（沈貞巧）今日（27日）在Instagram上載多張照片及影片，見到她與成員芯駖（李芯駖）放假時去了行山。原來二人挑戰高196米的玉桂山，是鴨脷洲的最高峰，但是政府沒有在玉桂山上建設行山徑，所以山道非常崎嶇。

二人在出道前已經是老友！（IG/@gagarieo）

Gao在帖文中寫道：「見到隔離（籬）啲阿叔行到好似平地咁，我就係地下爬 #李芯駖行得好快#不過佢會等埋我」，因此可以見到芯駖與Gao是爬山多過行山。不過作為「女人天花板」的芯駖，不但外貌保持得好好，連體力都非常好，還要說：「放心我唔會俾你碌落山！」非常有男友力，而隊友Candy（王家晴）都忍不住留言：「小心吖！」不過Gao就話：「下次同你行，我會確保你隻鞋着啱先！」明顯取笑Candy早前出席活動時，把運動鞋左右調轉。

點擊下圖看二人行山靚照：