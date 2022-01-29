IT狗 |題材新鮮幽默感豐富豆瓣勇奪高分　掀內地網友討論讚有特色

ViuTV電視劇《IT狗》大受好評，除了深受香港觀眾歡迎之外，連內地觀眾亦青睞，劇集在知名影視評分平台「豆瓣」獲得7.4高分。該劇以IT（電腦技術員）人為出發點的題材夠新鮮，而且貼近現時最流行的話題，笑料百出讓內地網友笑個不停，激讚是一部成功的幽默喜劇。

《IT狗》笑料百出，大受好評。（影片截圖）

《IT狗》主要圍繞一班在IT職場工作的年輕人，在這個環境中他們各自有不同故事發生，當中有笑有淚。正正因為罕以IT人為題材，讓觀眾見識他們的生活圈子，這一點已具有創新特色。

楊樂文經常拋出《大台理論》。（影片截圖）

另外，《IT狗》既然是一部喜劇當然少不了多種喜劇元素，其中還加入了現今流行的話題，讓觀眾產生共鳴感。就好似Tony（楊樂文飾）經常拋出的《大台理論》，根據大台的經典橋段匯入劇情當中，包括鍾嘉欣主演的《護花危情》﹑陶大宇主演的《刑事偵緝檔案》等，相當好笑。還有據劇情走向提及MIRROR﹑在電視台錄製節目《又要威又要戴頭盔》等，都是時下最受年輕人歡迎的話題，趣味性十足。

而且多年來TVB的劇影響不少內地觀眾，所以某一些講《大台理論》時的劇情，相信大家是有共鳴感的。而且，MIRROR的知名度相當高，相信內地不少年輕網友亦深明其中，自然有共嗚。

劇情匯進了時下最流行的話題。（影片截圖）

《IT狗》除了劇情發展充滿幽默元素之外，就連台詞的設計亦非常有趣味。就好似開開（林家熙飾）同Never（陳瑞輝飾）在公司的對話：「你沒見過咖啡機？不是。你沒用過咖啡機？不是，看看而已。你是實習生你幫我沖，我是實習生你教我沖…」無厘頭的對話形成一種黑色幽默，相當好笑。

林家熙同陳瑞輝的對話相當無厘頭，好搞笑。（影片截圖）

因為劇情的喜劇元素貼近生活，再加上劇情講述IT界專業層面時恰到好處，並不會太深奧，容易令觀眾代入同思考。而且大部份演員都是新臉孔，這一點讓網友覺得有新鮮感，認為劇集夠有特色。

劇集在豆瓣奪得7.4分 。（影片截圖）