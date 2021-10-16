《調教你MIRROR》受內地網友歡迎　感染做「鏡粉」隔空追星

男團MIRROR人氣一直高居不下，在香港掀起追星熱潮，然而這一陣熱潮最近更吹向內地，有不少內地網友開始關注他們，更翻找收看他們過去的節目，好好了解十二子的由來。其中，《調教你MIRROR》更在知名影視平台「豆瓣」中更奪得8.6高分，因為該節目以「坦白」為主題，大家的真情流露看到網友們都大為感動，慢慢開始愛上他們。

MIRROR在香港人氣非常之高。（資料圖片）

自2018年以來MIRROR參與的綜藝，無論是全體成員還是個別成員，一共有13個綜藝。當中只有3個綜藝在「豆瓣」上有評分，而《調教你MIRROR》則獲得最高分數為8.6分，其他兩個分別為《全民造星II》（5.9分）﹑《Good Night Show Mirror Go》（8分），而其他沒有評分的綜藝是因為零網友關注﹑討論所以沒有評分。

三個綜藝中《調教你MIRROR》的討論度最高，亦因為節目內容的真實性，讓網友們更真實了解到十二子的內心世界，因此對他們刮目相看。節目走真人騷路線，內容自然生動不做作，這一點的確做得非常好，但節目上的剪輯編排上似乎有時候沒有了連接性而且零碎感特別重，所以在觀賞度上有一些不完美，這一點內地網友較為吐嘈。

《調教你MIRROR》在知名影視平台「豆瓣」中奪得8.6高分。（影視截圖）

素顏出鏡。（影片截圖）

撇除剪輯效果，節目上十二子從一開始偽裝自己到慢慢打開心房，透過不同的互動去了解身邊兄弟的想法，同自己的問題所在，真情流露的閒談帶給大家濃濃的貼地感。就好似他們在節目上大多以素顏示人，在健身環節中Anson Kong不畏言大講黃色笑話，展現自己最真的個性；在閉眼思考環節中，從零歲想起自己一步一步到成名，當中經歷的點滴再浮現腦海中令不少成員爆喊，此時其他成員會上前給予擁抱，有一種共同去面對以前所經歷的事似的，整個畫面特別窩心；還有兄弟們靜下來講出內心說話環節，Jer同Anson Kong解開「叱吒」奪獎的不愉快事情，最後大家解開了心中結彼此釋懷等，將他們之間的矛盾沒有經過整理﹑設定真實呈現觀眾眼前，令到大家看到一個真實的團綜，從不理解到愛上他們都只因這一個節目。

詐透過不同環節去表現最真的自己。（影片截圖）

十二子講出內心說話。（影片截圖）

正正因為《調教你MIRROR》，有不少網友從一開始只認識幾位成員，到慢慢認識十二人愛上整團，可見他們的「真」多麼吸引大家，內地網友留言道：「因為喜歡Jer而看，然後又粉上了Frankie」﹑「看完之後終於認識了Mirror」等，更揚言想更多了解他們，而搜看他們的參賽節目《全民造星》，希望他們十二個的關係可以一直維持，能走多遠就多走遠。

內地網友亦開始慢慢認識他們。（影片截圖）