林心如46歲生日狂食五個蛋糕　罕有放閃曬幸福從後攬實霍建華

台灣女星林心如近日憑NETFLIX劇集《華燈初上》人氣再度急升事業再創高峰，她於劇中飾演美艷動人的「Rose」獲觀眾大讚是不老傳說。日前她與家人及好友齊齊慶祝46歲生日，單單是蛋糕已經吃了五個！



林心如日前46歲生日。（Facebook：Ruby林心如）

林心如昨日（29日）在社交網站上載與楊謹華、許瑋甯等好友慶生的片段，又放閃曬緊緊抱實老公霍建華的合照，她在影片中捧住蛋糕許下今年的生日願望，表示與過去兩年都一樣希望疫情可以盡快過去恢復正常生活，以及希望大家平安健康。

林心如放閃曬緊緊抱實老公霍建華的合照。（Facebook：Ruby林心如）

她亦有感而發寫道自從結婚生子後甚少搞盛大的生日聚會，很感謝每一個為她帶來生日驚喜的好友同事們：「認識我的朋友都知道，我是一個非常喜歡過生日的人，我喜歡一堆好朋友聚在一起的感覺，但是是自從結婚有小孩後，每年年底都是我最忙的時候，剛忙完先生生日又要籌備女兒的慶生會，所以到了自己生日已經沒有太大的熱情繼續搞趴。這幾年都是跟家人好友吃吃飯簡單聚聚，這兩年的生日前夕也都正好有工作，有愛的同事好友們也都會給我很多驚喜，真的很感謝人生中有那麼多愛我的你們！」

林心如與楊謹華及許瑋甯慶祝生日。（Facebook：Ruby林心如）

林心如又慨歎因疫情緣故這兩年的生活被改變、全世界都處在一個動盪不安的氣氛之下：「誰都不知道明天會怎麼樣，唯一能做的就是珍惜當下，珍惜身邊你愛的每一個人！」

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