盤點八部韓國喪屍影集　《殭屍校園》能否超越《屍戰朝鮮》？

改編自同名人氣網絡漫畫、由尹燦榮、朴持厚、趙怡賢、《魷魚遊戲》李瑜美和《機智牢房生活》李奎炯等人主演的Netflix韓劇《殭屍校園》(All Of Us Are Dead/지금우리학교는),故事講述一班高中生在突然爆發喪屍病毒的高中戰鬥和逃生的故事,早前在YouTube公開預告6日後創下過千萬的點擊次數記錄,劇集於明日(28日)正式在Netflix上架,令人期待會否成為2022年的最佳喪屍劇。



《殭屍校園》於今日(28日)正式在Netflix上架。(Netflix)

《殭屍校園》講述一班高中生在突然爆發喪屍病毒的高中戰鬥和逃生的故事。(Netflix影片截圖)

早前在YouTube公開預告6日後創下過千萬的點擊次數記錄。(Netflix影片截圖)

點擊觀看更多《殭屍校園》的精彩預告:

韓國向來非常擅長拍喪屍或人類變異題材的影集,最經典的莫過於孔劉主演的喪屍災難電影《 屍殺列車》(又名:《釜山行》),以及朱智勛主演的Netflix古裝劇《屍戰朝鮮》(KINGDOM),當年成功在全球掀起一股喪屍熱潮,之後更推出愈來愈多同類型的影集同樣大受歡迎。現在為大家介紹以下八部喪屍題材韓國影集,點擊觀看邊部最啱你心水: