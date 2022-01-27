盤點八部韓國喪屍影集　《殭屍校園》能否超越《屍戰朝鮮》？

改編自同名人氣網絡漫畫、由尹燦榮、朴持厚、趙怡賢、《魷魚遊戲》李瑜美和《機智牢房生活》李奎炯等人主演的Netflix韓劇《殭屍校園》（All Of Us Are Dead／지금우리학교는），故事講述一班高中生在突然爆發喪屍病毒的高中戰鬥和逃生的故事，早前在YouTube公開預告6日後創下過千萬的點擊次數記錄，劇集於明日（28日）正式在Netflix上架，令人期待會否成為2022年的最佳喪屍劇。



《殭屍校園》於今日（28日）正式在Netflix上架。（Netflix）

《殭屍校園》講述一班高中生在突然爆發喪屍病毒的高中戰鬥和逃生的故事。（Netflix影片截圖）

早前在YouTube公開預告6日後創下過千萬的點擊次數記錄。（Netflix影片截圖）

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韓國向來非常擅長拍喪屍或人類變異題材的影集，最經典的莫過於孔劉主演的喪屍災難電影《 屍殺列車》（又名：《釜山行》），以及朱智勛主演的Netflix古裝劇《屍戰朝鮮》（KINGDOM），當年成功在全球掀起一股喪屍熱潮，之後更推出愈來愈多同類型的影集同樣大受歡迎。現在為大家介紹以下八部喪屍題材韓國影集，點擊觀看邊部最啱你心水：