「蟲草大王」因李佳芯抽起TVB千萬廣告　ViuTV漁人得利聽日開始播

有「蟲草大王」之稱的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德，上星期被李佳芯（Ali）落閘表明不會有任何發展空間後，向傳媒透露Ali經理人提出不能合照及保持距離等苛刻條件深感侮辱，決定臨時抽起Ali不用出席早前的活動，又揚言會抽起每年在TVB落的千萬廣告正式割席。



「蟲草大王」陳恩德曾與i李佳芯傳緋聞。（IG：@aliaime）

「蟲草大王」陳恩德上星期舉行旗下集團的寵物NFT發布會，原定獲邀出席的李佳芯卻沒有現身，最終由「翻版Ali」之稱的蔡潔頂上。（梁碧玲攝）

事隔幾日，有消息指陳恩德向來在《愛．回家之開心速遞》大肆落廣告的寵物藥妝品牌「寵營樂 Pet Nutriland」今日（30日）起正式抽起在TVB落的所有廣告，並將於明日年廿九（31日）開始在ViuTV落廣告，預計農曆新年更會在ViuTV見到一連串的寵物藥妝賀年廣告，ViuTV今次可謂是漁人得利！

陳恩德（後排右二）曾經是《愛．回家之開心速遞》的米飯班主。（FB@陳恩德）

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