安樂蝸｜11年570集曲終人散　開山主持林穎彤喊住多謝狄以達

無綫J2台節目《安樂蝸》由2010年首播，昨晚（29日）迎來大結局，經歷了11年時間總共播了570集，在虎年之前齊齊整整收爐，七位現任主持在最後一集分享點滴，其中《安樂蝸》元老林穎彤（Bella）與同期主持狄以達講再見，更流下真摯眼淚。

兩位元祖級主持堅持了11年，狄以達有段時間見Bella多過見媽咪。（節目截圖）

Bella與狄以達是第一代主持，狄以達透露每日都有外景拍攝：「一個禮拜有時仲要開兩、三日，最深刻唔係屋，係啲人、主持、工作人員、導演。最重要梗係你（Bella）啦，570集由頭拍到尾，見你仲見多過我媽媽！」拍節目拍到似屋企人，狄以達亦說：「我諗冇乜人比你了解我。」而Bella就邊聽邊喊，要不停抹眼淚，到最後她回敬狄以達：「多謝你將青春畀咗我！」

Bella眼淺，愈講愈感動。（節目截圖）

最後一集順便回顧Bella造型變化：

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