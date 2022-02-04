七師傅虎年運程 | 4招教藝人催旺桃花　未來行搞笑路線最吃香

來到年初四，人氣風水師七仙羽最後教授各位藝人開運方法，亦同樣適用於希望催旺人緣、桃花的普通人。七師傅認為，如果要在娛樂圈發展就必定要懂得催旺桃花，以下教大家四招開運方法。



（陳順禎 攝）

第一招：屋企擺紅、粉、橙、紫色鮮花

七師傅表示：「最簡單係屋企可以擺鮮花。因為每一個鮮花都有唔同嘅能量，最好用紅色、粉紅色鮮花。我嘅佛堂都長期擺鮮花，唔好擺咁多白色，要擺多啲紅、粉、橙、紫。」

七師傅教大家如何催旺人緣、桃花。（陳順禎 攝）

第二招：用燈、蠟燭、風扇催旺南面

她又指出，藝人要在南面擺放鮮花，或者燈和蠟燭，甚至用風扇吹向該方位，「南面要催旺鮮花，或者要擺多啲燈。她更指：用風扇吹旺方位，都會有幫助。逢親你要催旺一個地方呢，你就要用燈照射佢，刺激嗰個方位。好嘅方位要不停咁郁，唔好嘅方位要平靜，所以你不停催旺好嘅方位，例如用燈光、蠟燭。唔好嘅方位，例如今年嘅病位、是非位係西南位啦，你就唔可以催旺，你就要平靜、安定，唔可以攞燈照射佢。例如屋企中間今年好凶嘅五黃位，嗰個方位唔好催旺佢。」

七師傅話紅色水龍珠都有幫助。（陳順禎 攝）

第三招：多穿鮮色衣服

她又教授第三招：「另外，要多着鮮色衫，因為鮮色衫能量代表陽光。如果太深色嘅衫，就代表陰沉，你自然容易吸引負面能量。」

第四招：行輕鬆搞笑路線

她又建議藝人未來宜行輕鬆搞笑路線，「未來娛樂圈發展，都係行輕鬆、搞笑路線。因為疫情關係，加上好多人唔係好開心，工作、事業壓力好大，行輕鬆搞笑路線係比較吃香㗎！」

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