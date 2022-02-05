阿嬌前夫賴弘國疑奉子成婚　首任前妻談婚姻觀：一定要先試婚

阿嬌（鍾欣潼）前夫在台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，近日被爆出有新戀情，並且傳已向女友Alice求婚成功，外傳他們是奉子成婚，邁入第三段婚姻引起不少網友關注。而他的第一任前妻有「華航林依晨」之稱的趙筱葳（Ivy），近日則在YouTube節目上大談愛情﹑婚姻觀，再度引起大家關注。

阿嬌前夫賴弘國被傳奉子成婚。（視覺中國）

Ivy同YouTuber唐葳合拍節目大談不同年代對愛情﹑婚姻的想法。已經經歷過一段婚姻的她，對愛情﹑婚姻的想法有深深體會，在被問道：「結婚前你們覺得要先同居嗎？」時，她則二話不說表示：「一定要先試婚啊！我覺得試用﹑試車也是需要的。」

賴弘國第一任妻子Ivy（右二）大談婚姻觀。（影片截圖）

後續當被問道可以接受先有後婚嗎？Ivy的態度是可以接受的，不過她則強調結婚不代表兩人就有辦法走得長久，但是雙方都有共識下，想要好好照顧一個生命的時候，兩件事其實並不衝突，她表示：「如果先有小孩，我覺得婚姻其實還好，結婚這件事不是不代表你們兩個人的關係有辦法可以很長久，但是小孩的話可能是如果你們都有共識，想要好好照顧一個生命的話，我覺得其實結婚跟有小孩是完全不一樣的事。」另外，她亦認為不一定要生小孩，強調如果只是因為別人的看法而生小孩的話，其實造成的壓力會非常大。

傳出賴弘國已向女友Alice求婚成功。（網上圖片）