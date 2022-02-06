爆谷一周｜2021五大娛樂帖文　《大叔的愛》留言最多反映緊民意？

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在昨日（5日）播出的一集，除了邀請到賀歲片《飯戲攻心》的主角鄧麗欣（Stephy）、張繼聰和林明禎做訪談嘉賓之外，在節目尾聲亦公開早前谷德昭到大數據公司拜訪時所得的2021年大數據，回顧去年一整年的網上媒體熱帖，結果前十名均與體育有關，張家朗佔六項、何詩蓓佔三項、港隊女子乒乓球代表則佔一項。



谷德昭到大數據公司拜訪取得2021年大數據。（《爆谷一周》影片截圖）

張家朗去年在東京奧運奪男子花劍個人賽金牌。（Getty Images）

去年一整年的網上媒體熱帖前十名均與體育有關，張家朗佔六項、何詩蓓佔三項、港隊女子乒乓球代表則佔一項。（《爆谷一周》影片截圖）

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撇除體育範疇，憑互動量成五大娛樂熱門帖文包括「張敬軒為野豬發聲」、「King Jer娛樂台的港姐評論」、「《大叔的愛》大結局直播」、「MIRROR與ERROR出席屯門市廣場活動」以及「《全民造星IV》總決賽」，其中以「King Jer娛樂台的港姐評論」和「《大叔的愛》大結局直播」的評論數字最多，即代表網民對這兩個話題最感興趣。

五大娛樂熱門帖文包括「張敬軒為野豬發聲」、「King Jer娛樂台的港姐評論」、「《大叔的愛》大結局直播」、「MIRROR與ERROR出席屯門市廣場活動」以及「《全民造星IV》總決賽」。（《爆谷一周》影片截圖）

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大數據公司的顧問表示，其中以《大叔的愛》大結局結束後的Facebook直播留言數量最多，而最多留言的一分鐘更有多達3000則留言：「呢個數量係相當犀利，我哋睇番呢一分鐘發生咩事，原來係當刻《大叔的愛》嘅監製Tommy（盧思麟）入咗直播，所以大家一齊集氣叫監製出電影版，亦解釋咗點解評論數字咁高。我哋都見到喺所有評論入面，『電影版』呢三個字出現咗5000次，『第二季』、『續集』都有超過4000則，呢度就係反映緊民意。」

《大叔的愛》去年播出後大受歡迎。（《大叔的愛》海報）

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谷導見到如此有趣的發現之後馬上聯絡了《大叔的愛》的監製Tommy，對於民意反映出希望開拍續集，Tommy坦言希望只拍一季劇集版，而電影版則不排除會因民意而落實開拍：「多謝大家會留意呢個劇，又鍾意呢個劇，至於最多人提出嘅係電影版/season 2，season 2現階段仲未諗嘅，既然season 1效果咁好，就不如就咁啦～而電影版呢好似之前直播所講啦，要集下氣，睇下開唔開得成啊咁，如果真係得，就好似係一個reunion咁樣，台前幕後都好開心嘅，雖然拍嘅時間好長，但成件事係真係每一日都開心嘅，笑住開工笑住收工，所以我認為電影版都係值得集氣嘅，大家一齊加油啦！」