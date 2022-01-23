爆谷一周│大數據揭《梅艷芳》稱霸　《假冒女團》靠教主闖三甲？

由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在昨日（1月22日）播出，首集請來《闔家辣》新晉導演鄭晉軒、吳君如及MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任嘉賓。除了訪問三位外，谷德昭還親自下廚整海南雞飯，走訪一間大數據公司，並聊到這星期最熱門的話題。



谷德昭在ViuTV主持的全新節目《爆谷一周》在昨天（1月22日）晚上首播。（谷德昭 Instagram 圖片）

其實大數據公司提供的服務為社交聆聽，就是透過大數據經過社交媒體，例如不同的社交軟體或討論區，去收集數據，然後再加以分析，而今集以電影為主題，所以大數據的環節都與電影有關。

從分析可以見到，以票房為基準的2021年十大港產片冠軍為《梅艷芳》，亞軍是《媽媽的神奇小子》，而季軍則是《怒火》，第四至十名分別是《拆彈專家2》、《一秒拳王》、《狂舞派3》、《假冒女團》、《手捲煙》、《濁水漂流》及《真·三國無雙》。

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》首集請來吳君如、MIRROR成員Edan和導演鄭晉軒擔任嘉賓。（電視畫面）

可是當看網上世界的言論時，即按「聲量」及「互動量」計算，票房第七位的《假冒女團》在這兩個範疇都排在第二名；而按「聲量」，在票房排第六位的《狂舞派3》也躍升至第三位，即代表在網絡世界有很多人談論這兩部作品。至於「互動量」則代表，每一個發文下面都會有不同的反應、評論及轉發，而按「票房」、「聲量」及「互動量」，冠軍都是《梅艷芳》。

《假冒女團》雖然票房不算高，但勝在有Anson Lo，成功在網絡世界創造出許多話題。（《假冒女團》劇照）

雖然《假冒女團》的票房排第七位，有800萬元票房，但聲量及互動量高，主要原因相信是因為電影主角，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及其粉絲團，非常努力地在網絡世界做推廣。點擊下圖即睇更多節目精華！