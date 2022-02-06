王祖藍任「創意官」一年　主理綜藝節目收視成績只屬一般？

近日王祖藍拉大隊北上出騷「搵真銀」，更同時傳出他與TVB高層鬧翻。今日（06/2）有內部知情人士向《香港01》透露，原來近日王祖藍拉大隊北上的舉動是另有原因！



王祖藍同TVB決裂？（資料圖片）

王祖藍於一月正式上任無綫（TVB）首席創意官（創意總監）一職，主要工作在協助綜藝及娛樂節目發展，期間亦主理了《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》及《日日媽媽聲》、《麻雀鬥室三決一》、《思家大戰》和《尋人記》等多個節目。雖則說《日日媽媽聲》、《思家大戰》和《尋人記》三個節目收視和觀眾反應均達標，但《思家大戰》和《尋人記》是分別李思捷和方東昇親自「度橋」，王祖藍的參與並不算多。

王祖藍主理《好聲好戲》，不過未夠貼地，而且與中國內地的《聲臨其境》極為相似。（資料圖片）

知情人士指，TVB高層對於王祖藍稍有微言，認為他的這一年來的表現不似預期，覺得「創意官欠缺創意」是一大問題，例如《好聲好戲》只是照抄中國內地的《聲臨其境》，《識貨》亦只是將內地的抖音「帶貨」文化搬上電視機，《思家大戰》更是李思捷自己與《Family Fund》洽談後搬到TVB的節目（即外購），《開心大綜藝》也只是一貫TVB遊戲節目的加強版，大多數節目都居濃烈的內地節目影子。經過一年來的觀察，王祖藍似乎不能勝任「創意官」一職。

《識貨》收視認真麻麻。（電視截圖）

對照王祖藍負責過的項目，《開心大綜藝》7天跨平台收視點平均約有19點，《好聲好戲》維持在15.3至19.6點之間，而「帶貨」節目《識貨》的直播收視則只有平均9.6點左右，《日日媽媽聲》7天跨平台收視只有介於11.3點到17.4點水平。數據上顯示，這些綜藝節目的收視成績與王祖藍入職成為「創意官」前不相上下，似乎王祖藍並未能成為「綜藝節目的強心針」。再與「隔籬台」ViuTV《ERROR自肥企劃》、《膠戰》、《調教你MIRROR》等節目相比，無論在創意度和討論度都輸了一截。

李思捷主持的《思家大戰》收視不俗。