47歲林志玲突宣布誕B　圈中多位高齡媽媽　呢位更52歲誕女

林志玲甜嫁EXILE AKIRA 3年,在今日(31日)早上在Ig貼上一家三口的手指合照,宣布誕下牛年BB,為娛圈在牛年快將完結前,投下一枚震撼彈。外間有傳林志玲在39歲時已雪卵,但成功懷上健康寶寶的機會仍是很低,因此林志玲如願當上媽媽實在值得高興!圈內亦有不少高齡媽媽順利誕b,成功例子令人振奮。



林志玲47歲誕b

林志玲和丈夫同步在社交媒體宣布喜訊,上載一張一家三口的手指合照,林志玲又寫道:「Thank you for coming in to our family. 終於等到小天使誕生在我們家,很希望在這美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂,祝福大家一切平安順心、身體健康,永遠保持正向的希望,愛會在每個人的身旁。」字裡行間沒有透露寶寶的性別,台媒則傳林志玲一索得男。

另外,亦有傳林志玲在39歲時已雪藏了9顆卵子,在結婚之後積極嘗試人工授孕。曾有醫生在受訪時表示,雪卵解凍後成功授精懷孕的機率大約只有20%。恭喜林志玲如願當上媽媽!

38歲林依晨人工授孕當媽媽

38歲林依晨去年透過經理人證實懷孕,在去年10月底亦在Ig公布順利誕下寶寶。台灣傳媒指,林依晨身邊的親友透露,她以人工受孕的方式懷孕,經過反復打針、採卵、植入,都是一番煎熬,終於能如願以償成為人母。

40歲林心如誕女

林心如和丈夫霍建華結婚一年便懷孕,以40歲之齡誕下女兒Amelia。天真可愛的Amelia曾問林心如想要一個baby,她妙答說:「你現在年紀還小,長大了自己生。」她又向媒體指再生一個會和自己的年齡差太遠,似乎不考慮再生一個孩子。

楊茜堯42歲2年抱2

楊茜堯(楊怡)和丈夫羅子溢(羅仲謙)去年底為女兒小珍珠誕下弟弟,湊成「好」字。楊茜堯更是2年抱2,雙喜臨門。她懷孕是體形不胖,而且剛是產後復出,對她再誕一子,大家既開心又驚訝。

52歲陳麗麗驚險誕女

藝員黃澤鋒太太在2019年以52歲高齡誕下女兒小黃妃,當日剖腹誕女更突然出現妊娠毒血症,血壓飆升至200,一度需要入深切治療部,過程驚險。小黃妃已平安長大,即將入讀幼稚園。

