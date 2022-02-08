謝娜張杰驚爆買千萬豪宅疑現「跳單」行為　房仲冒死發文揭發

內地歌手張杰同老婆謝娜近日被一名微博博主寫下長文踢爆，指出他們購買上海豪宅竟是同房東「私下成交」，出現「跳單」行為，而負責該豪宅買賣的房仲因最近患上新冠肺炎重症，怕是不久於人世，不想帶着秘密到另一個世界，所以決定揭發該事件，引起網友極度關注。

謝娜﹑張杰夫婦疑「跳單」買豪宅。（謝娜微博圖片﹑張杰微博圖片）

該名博主「上海房地產觀察」在微博替好友房仲H發文，指出張杰﹑謝娜夫婦看完位於上海的豪宅後，竟跳過房仲私下與房東簽約，購成「跳單」的不當行為，而在這個時候揭發是因為房仲H感染了新冠肺炎重症，怕是不久於人世才將這個秘密公開：「我不希望帶着秘密到另一個世界。我只寫親身經歷的真實的事，有照片有視頻有真相。也許我會被這些藝人的粉絲攻擊，曝光我所有的信息，但一切我都已經不在乎。已經感染了新冠，走近鬼門關，命都快沒了，還在乎他們粉絲的攻擊嗎？」而根據其所曝光的多張照片看，的確看見多人身處一幢住宅內觀看，其中一位身穿黃色上衣的女子疑是謝娜。

照片中的黃色衫女子疑是謝娜。（上海房地產觀察微博圖片）

據房仲H表示，謝娜一行人看的是位於上海思南公館東苑豪宅，價值6200萬人民幣(約7600萬港幣)，謝娜夫婦在該豪宅看過兩次之後，以「不喜歡」為由婉拒了買房，沒想到另一邊卻跳過房仲H，直接私下和房東簽約。房仲H表示：「是不是很好笑，找我看房2次，後說不喜歡不買。買房辦手續手不找我，買好了被我知道後怕被曝光，讓律師來威脅我。威脅說我如果洩漏他們的信息，是刑事犯罪，要把我送進去。」

後來為了避免他們的威脅，房仲H就在2021年去了國外讀書，而當時不告發他們夫婦二人，是因為被威脅後感到害怕：「因為謝娜、張杰的2個律師直接找到了我們公司，被他們一說，那時膽子也小。我也問過其他律師，按照謝娜、張杰的人脈，大概率赢不了。」而現在的他強調自己已經不害怕，因為自己有足的證劇，望大家自己去作出判決。

房仲H公開的房屋證據。（上海房地產觀察微博圖片）

另外，房仲H還上貼一張「上海不動產登記薄」的照片，顯示了該豪宅的權利人為「重慶眉開眼笑文化傳媒有限公司」。而據內地媒體報導指，查核這間公司正正是謝娜持股99%的名下企業，法定代表人羅正英只有1%而已。看來房仲H手上還有許多證據，難怪他會表示：「有關部門覺得這是炒作，H可以提供一系列的證據，證明本文内容的真實性。

看房時候的相關對話。（上海房地產觀察微博圖片）