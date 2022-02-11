汪小菲疑被張穎穎揭「和很多女孩都有關係」張蘭對留言按讚惹揣測

【汪小菲／大S／張穎穎／張蘭】汪小菲和大S離婚後，屢傳出早已婚內出軌，近日頻繁被拍到和緋聞女友張穎穎在一起，甚至兩人還同遊三亞，不過汪小菲母親張蘭否認，稱兒子做人做事不是那麼齷齪、缺德沒底線。
不過證據越來越多，就連張穎穎一開始否認現身三亞，隨後也悄悄刪除發文，而更讓人看不清的是，張蘭事後一改嗆聲態度，不僅說要帶大S女兒、兒子到鄉野踏青，更點讚網友鼓吹大S和汪小菲復婚的留言，諸多舉動引起網友熱議。
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在汪小菲頻頻被拍到和張穎穎外出後，張蘭態度出現轉變，除了大打親情牌也點讚網友留言，不管是贊成汪小菲復婚，或是點評汪小菲緋聞，都能看到她按讚的蹤跡，此舉被網友調侃「真會演」，直呼這對母子演技太好了。
不過汪小菲過年帶著張穎穎和媽媽張蘭一起出遊的風波還沒告一段落，微博上又流傳一張截圖，內文是女方表稱：「汪小菲跟我沒有任何關係，他和很多女孩都有關係。」
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震撼發言立刻引起討論，不過隨後她轉發律師聲明闢謠，稱這則截圖是被他人偽造，她本人並未發布過相關博文，針對她的反擊，不少網友在網路上畫重點，認為她只否認了發文，卻沒有否認和汪小菲的關係，這當中可能還有故事。
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