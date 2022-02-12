台灣街頭驚現性感地盤妹！工衣剪成網狀小背心　網民自薦幫手擔泥

【泥泥學姐】台灣YouTuber兼插畫家「泥泥學姐」，身形看似嬌小可愛，但擁有豐滿上圍，相當火辣，因此被封為「女神插畫家」，她也經常在社群平台分享美照，讓粉絲一飽眼福。泥泥學姐近日就曬出一張化身「地盤妹」的照片，大方露出傲人深溝，引發關注。



日前泥泥學姐在Instagram曬出一張在工地拍攝的照片，只見她身穿一件工地背心，打扮成「地盤妹」的模樣，不過網狀的背心為開洞設計，加上泥泥學姐裡頭只穿一件低胸背心，超深事業線瞬間一覽無遺，讓粉絲全暴動。

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泥泥學姐還在貼文中寫道「兄弟們，上工了」，引發粉絲無限遐想。畫面曝光後，吸引逾3.4萬人按讚，不少網友紛紛嗨翻留言，「有這樣女員工，幾點上班」、「好正的工人」、「超級想跟學姐一起上班」、「學姐盯著，我可以扛2桶水泥」、「哪裡上工呀！我也過來幫手」。

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