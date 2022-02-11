台版三上悠亞林莎IG化身兔女郎派福利　出奇招巧妙遮掩敏感位置

台灣女星林莎憑藉甜美的臉蛋，以及D罩杯的豐滿上圍，被封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，IG擁有超過88萬人追蹤，自然不做作的風格，是各大綜藝節目常客，近期推出全新寫真書，一上架就銷售一空，人氣持續攀升。



9號她化身為「兔女郎」，分享美照向粉絲道晚安，幾近全裸的肉色畫面，令網友忍著鼻血直呼：「我需要降溫」。

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林莎曬出2張扮成兔子的辣照，寫道：「下午當羊，現在變小兔仔，昨晚都沒睡，希望等等能睡好！大家晚安」只見她頭戴大大的絨毛兔耳朵，手裡拿著紅蘿蔔，露出燦爛的笑容，雖然頭部包緊緊，不過身上只有一件平口薄紗短版上衣，裡面似乎完全沒有任何防護措施，只用雙手和道具巧妙遮住重點部位，渾圓雪乳春光外洩，白皙美肌一覽無遺。

照片曝光後，吸引5萬名以上網友按讚留言，「太美了」、「這太辣，透明的」、「 這個晚安會讓人失眠」、「可惡的紅蘿蔔，擋住了我的視線」、「可以把紅蘿蔔拿走嗎」。

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