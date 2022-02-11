劉德華惹負評？抖音美女「最憎劉德華」引熱議　原因曝光笑翻網民

60歲的劉德華出道至今仍有許多死忠粉絲，就連在演藝圈也擁有好人緣。劉德華出道以來，對於工作始終保持敬業態度，待人也謙和有禮，但最近卻有個抖音（TikTok）正妹，卻發了一段影片稱說，「最討厭劉德華」！



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這位抖音正妹日前發布一段影片，影片中有人問她，「妳最討厭誰？」她就回答，「劉德華」。對方聽了立馬問「為什麼？」接著正妹就睜著無辜大眼嘟嘴說，「因為我叫劉華，他們都說我缺德」。

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該段影片一出，網友們全笑翻了，直呼這理由太好笑了，「劉德華心想：躺著也能中槍！」 甚至還有其他網友搞笑表示，「那我也討厭張學友！因為我叫張學，我缺（女）友」、「我最討厭陳美鳳，因為我叫陳鳳，我缺美」。

事實上，這位正妹名字並非叫做劉華，而是Benon蓉蓉，平日常會在抖音分享一些小短片，外貌十分亮麗且身材火辣，吸引許多粉絲追蹤，是個有名的人氣網紅。

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