無綫七位娶得好嘅男藝人　最勁個位升呢做「50億駙馬」

最近的好事一單接一單，在韓國玄彬與孫藝珍宣布結婚，T-ara成員芝妍也分享自己將要結婚，除了韓國，在香港也有好事發生！既是演員又是歌手的伍富橋（Alvin）於大年初一在社交網站曬出與女友Shirley的合照並公開戀情，Alvin早前出席活動時透露與Shirley拍拖已經有半年並已視她為結婚對象。而女友Shirley的身世被大起底，家底非常豐厚，使Alvin被標籤為「億萬駙馬」，但是除了Alvin外，還有很多無綫（TVB）的男藝人因另一半非常有錢，亦標上同樣的標籤，以下細數7位由TVB出身的「億萬駙馬」。

點擊下圖睇睇TVB有邊7位「億萬駙馬」：