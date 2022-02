Anson Lo首次出現在The 100 Most Handsome Faces名單之中,結果將在年底公布。(IG圖片)

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大型男」(The 100 Most Handsome Faces)及「全球百大美女」(The 100 Most Beautiful Faces)的選舉。而喺近日公布嘅名單之中,MIRROR成員姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)及Edan(呂爵安)首次出現,TC Candler更以「「New Face of 2022」形容三子,又指MIRROR每位成員都係超有才華嘅藝術家。另外,TC Candler亦感謝鏡粉向他們介紹MIRROR,事關今次嘅入圍名單,係由網民先喺TC Candler YouTube頻道留言提名,並需寫上原因/簡介;之後再課金(3美元)參加TC Candle patreon月費計劃,先可以留言及讚好入圍名單人選。

Anson Lo才剛完成新戲拍攝,隨即要連踩40小時投入新工作。(ig圖片)

+ 1

TC Candler其後更在姜濤《Dear My Friend,》MV底下留言大讚歌曲十分感人。去年的「全球第一美女」由韓國女團Blackpink的泰籍成員Lisa(Lalisa Manoban)奪得,而「全球百大俊男」則由緬甸男模Paing Takhon奪榜首。