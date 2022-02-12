許瑋甯婚後首度亮相新劇記者會　身穿白色上衣纖細身材毫無孕味

愛奇藝國際站投資華語劇《第九節課》12日正式公佈卡司，由許瑋甯、陳昊森、薛仕凌及尹馨領銜主演，描述一段校園中浪漫的禁忌師生戀。今主要演員許瑋甯、陳昊森及薛仕凌於拍攝現場和媒體分享彼此合作默契與角色挑戰。也是許瑋甯和邱澤婚後首度曝光。



許瑋甯今穿著白色上衣和黃色窄裙亮相，姣好身材一覽無遺，之前外界傳言她和邱澤結婚疑似有孕，但她今天現身時纖細的身材依舊毫無孕味。

許瑋甯於《第九節課》中飾演高中國文老師陳孟筠，陳昊森飾演愛鬧事的數理資優生張一翔，新科台灣金鐘影帝薛仕凌則飾演暖心主任李大為，劇中，陳孟筠與張一翔從一開始的不對盤到萌生曖昧情愫，除了有浪漫的校園戀情外，兩人也將詮釋禁忌戀情中的內心掙扎，而同樣暗戀著陳孟筠的李大為則和兩人有段複雜的三角關係。

談到劇中角色，許瑋甯透露是首次飾演國文老師，為了融入角色做了許多準備。陳昊森繼電影《刻在你心底的名字》後，再度飾演高中生，但透露這次的角色須詮釋更多面向，不僅是學生，作爲兒子、男友時也將展現從未見過的面貌，再加上與女主角的情感變化轉折多，直呼「挑戰起來非常過癮」。

【相關圖輯】許瑋甯為自家內衣品牌影相 隨便擺pose靚到爆「飲啖水都飄仙氣」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

兩人劇中大談相差15歲的禁忌愛情，陳昊森坦言是他拍過年齡跨度最大的一次，對於首次和許瑋甯合作，他稱讚：「對戲的時候，她讓我很有安全感。」也在現場互相激發出更多的靈感驚喜。許瑋甯及薛仕凌也分享對彼此的第一印象、合作心得及劇中最大的挑戰，其中薛仕凌在劇中雖和陳昊森互為情敵關係，但兩人在拍攝現場的互動卻完全沒有火藥味，劇中角色李大為個性溫暖體貼，自認私下也有暖男的一面。

《第九節課》預計將於今年在愛奇藝國際站（iq.com）和全球觀眾觀眾見面。

相關圖輯：邱澤許瑋甯二人假戲真做？點擊即睇《當男人戀愛時》劇照判斷！▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：

運將變身百億影視霸主 三立老董林崑海驚傳病危

明金成是她高中同學！沈嶸驚嘆：他非常有才華

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】