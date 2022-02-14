台女情人節前收神秘手扣做禮物嚇傻　網民揭真正用法：不是性玩具

【情人節／情人節禮物】這是什麼東西？台灣一名女網友近日到知名連鎖餐飲集團旗下餐廳用餐時，收到一個外型看起來像是「手扣＋印泥」的贈品，讓她不解其用途。
因此該名女網民便好奇上網發問，貼文一曝光，竟釣出內行網友解答！
【圖輯】神秘手扣原來唔係性玩具！點圖放大看網民搞笑留言及真正用法👇👇👇
+4
該名女網友在臉書社團《爆廢公社》PO文表示，去吃飯時，收到一樣贈品，從外觀看起來像是手扣又像印泥，讓她感到相當疑惑，忍不住問道「這是什麼...要幹嘛用的？求解各大網友！」
文章一出，掀起大批網友熱議，紛紛留言「為什麼看起來這麼像手扣」、「情人節，手扣你懂的」、「我也以為手扣型印泥」、「大拇指蓋本票，不然扣起來關著」、「我以為是簽本票的印泥」、「紅龜粿印板」、「頭一次知道這東西，長知識了」。
也有內行網友出來解答，「掛包包的，很好用」、「包包的掛勾，可以掛桌邊的」、「桌邊掛勾，用勾子勾著包包，圓盤放在桌面就好了」、「桌邊扣，可以拿來掛東西，圓形的地方扣在桌緣，弧形的地方就是掛勾了」
【同場加映】紅顏知己訂房求預演情人節 港男帶妻子上房 開門驚見好友着成咁（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
後續故事人妻登場【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】
+4
情人節女友不要禮物 反要求用MIRROR歌詞寫詩 港男：救命呀！情人節單身│如何找廁所透視戀愛壞習慣 無耐性排隊的人太自我？鼓勵單身員工情人節出擊！ 菲良心市長推「約會津貼」贈假期送錢男友憂染疫拒Staycation慶祝情人節 港女批驚青被網民炮轟港男疫下庹縮數不欲過情人節 女友一聽拒絕：疫情唔代表唔使過節情人節｜聖雅各福群會網上義賣玫瑰 助基層兒童多元學習提升自信
延伸閱讀：
拉麵店加麵吃不完「罰1000元」引反彈 網批：要不要幫忙洗碗？
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】