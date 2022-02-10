華燈初上3｜最新預告洩第一案發地點　憑兩季線索真係搵到真兇？

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》於去年底播出兩季以來大受觀眾好評，究竟誰是殺死女主角「蘇」（楊謹華 飾）的真兇引起劇迷激烈討論。今日（9日）Netflix宣布第三季將會於下月18日上架，並公開第三季的預告，從預告片之中清楚見到，蘇死亡的第一案發現原來並非發現屍體的地點，距離找到真兇又再近了一些！現在將暫時得知的線索一次過集合好，究竟誰是真兇的機會最大？
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在第一季中提到，蘇慶儀（楊謹華 飾）的屍體於1988年10月6日在北部山上於山上被一班學生發現，根據現場鑑證和刑警所提到，蘇的身上沾滿泥土、石塊和玻璃，而且有移動過的痕跡，而且後腦有被硬物或鈍器重擊的痕跡，推斷她的死亡時間預計為10月6日的凌晨12點到4點左右，並猜測犯人殺害蘇後，先用拖行的方式，再用揹的方式運送屍體棄屍，因此推斷犯人一定有共犯以及有車。
在第二季中追查兇手的進度顯示，案發前一晚是颱風天，蘇在「光」開完道別派對之後，分別各自見過幾個人，按次序分別是羅雨濃（林心如 飾）、何予恩（張軒睿 飾）以及半夜12點4分現身的江瀚（鳳小岳 飾），但至今依然未有有力證據指向某人才是真兇。根據「光」對面的「Sugar」酒店老闆寶寶（吳慷仁 飾）向潘文成刑警（楊祐寧 飾）作供時指表示「一個男的穿着咖啡色風衣走進店內，接着也有個女也走進去了」，但後來劇情只交代到穿着咖啡色風衣的男子是江瀚之後，就沒有再交代後來入去的女子是誰。
在第二季中從來都沒有提及過蘇當晚被殺害的片段，在第三季的預告中終於有頭緒，其中一幕影到一位穿上紅色長裙和紅色高踭鞋的女人倒臥在地上，地上還遺留了一攤血和一對玻璃碎片，而這名女子的穿着打扮與蘇遇害當晚的穿著都吻合，因此該幕正正就是蘇被殺害的殺害後的場面。再加上地板的紋理亦與「光」酒店內的員工休息室一模一樣，因此能夠推斷「光」酒店內的員工休息室就是案發第一現場。如果蘇的死亡時間是10月6日的凌晨12點到4點左右，那在江瀚之後入過光的該名女子就有很大的嫌疑了。
在第二季的尾聲，江瀚（鳳小岳 飾）在警局審訊時將外套和錄音機放在門口前台，期間刑警阿達（章廣辰 飾）將自己的錄音機和外套放在了江瀚的物件旁邊，因此江瀚離開時意外拿錯了阿達的錄音機回家，之後並聽到了阿達錄音機裏的錄音，一把疑似是花子（劉品言 飾）的聲音說：「怎麼辦？她／他是死了嗎？我不是故意的。」聽完錄音後的江瀚隨即急急相約羅雨濃見面，誰料卻在孤兒院門口被一架車刻意迎面撞過去，而車上的人正正就是阿達，令人懷疑不禁花子把誰誤殺了，但仍未有直接證據證明就是蘇。
翻看當時花子對警察的作供，她表示10月6日凌晨去了看水：「颱風天去河堤看淹水，我喜歡雨天，我小時候就住海邊，颱風天就是去看浪，我那天就是去看下雨、去玩水。」她又表示當時回家後就已經見到羅雨濃在床上睡着了，然而這份供詞根本難以撇清她的嫌疑，花子曾經在大雨天被彪哥（李李仁 飾）強暴，她絕對不可能喜歡曾留下心理創傷的天氣，花子應該是在說謊。再加上花子在10月6日早上曾經回過「光」酒店，之後她對羅雨濃講過：「我們打掃到天亮耶，那些碎玻璃呀、泥巴什麼的，不過今天可以正常營業了！」，與第三季預告中「光」酒店內的員工休息室狀態一模一樣，代表花子就是將第一案發現場清理乾淨的人，有清理證據的嫌疑。
到現時暫時大部分證據都是指向花子（誤殺）和阿達（搬運屍體）身上，但不少劇迷認為第三季仍未開播，還有很多不同的可能性，不可能在開播前兇手就已經呼之欲出，傾向猜測是案中案，花子誤殺的人可能就是強暴她的彪哥，會否像第二季結尾一樣有反轉結局令人期待。