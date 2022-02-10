華燈初上3｜最新預告洩第一案發地點　憑兩季線索真係搵到真兇？

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》於去年底播出兩季以來大受觀眾好評，究竟誰是殺死女主角「蘇」（楊謹華 飾）的真兇引起劇迷激烈討論。今日（9日）Netflix宣布第三季將會於下月18日上架，並公開第三季的預告，從預告片之中清楚見到，蘇死亡的第一案發現原來並非發現屍體的地點，距離找到真兇又再近了一些！現在將暫時得知的線索一次過集合好，究竟誰是真兇的機會最大？



蘇死亡的第一案發現原來並非發現屍體的地點。（《華燈初上》劇照）

**以下內容含有劇透**以下內容含有劇透**以下內容含有劇透**以下內容含有劇透**

在第一季中提到，蘇慶儀（楊謹華 飾）的屍體於1988年10月6日在北部山上於山上被一班學生發現，根據現場鑑證和刑警所提到，蘇的身上沾滿泥土、石塊和玻璃，而且有移動過的痕跡，而且後腦有被硬物或鈍器重擊的痕跡，推斷她的死亡時間預計為10月6日的凌晨12點到4點左右，並猜測犯人殺害蘇後，先用拖行的方式，再用揹的方式運送屍體棄屍，因此推斷犯人一定有共犯以及有車。

蘇慶儀（楊謹華 飾）的屍體於1988年10月6日在北部山上於山上被一班學生發現，根據現場鑑證和刑警所提到，蘇的身上沾滿泥土、石塊和玻璃，而且有移動過的痕跡。（《華燈初上》劇照）

楊謹華的角色雖然已死，但在第二和第三季都會繼續出現。（《華燈初上》劇照）

在第二季中追查兇手的進度顯示，案發前一晚是颱風天，蘇在「光」開完道別派對之後，分別各自見過幾個人，按次序分別是羅雨濃（林心如 飾）、何予恩（張軒睿 飾）以及半夜12點4分現身的江瀚（鳳小岳 飾），但至今依然未有有力證據指向某人才是真兇。根據「光」對面的「Sugar」酒店老闆寶寶（吳慷仁 飾）向潘文成刑警（楊祐寧 飾）作供時指表示「一個男的穿着咖啡色風衣走進店內，接着也有個女也走進去了」，但後來劇情只交代到穿着咖啡色風衣的男子是江瀚之後，就沒有再交代後來入去的女子是誰。

「Sugar」酒店老闆寶寶（吳慷仁 飾）向潘文成刑警（楊祐寧 飾）作供時指表示「一個男的穿着咖啡色風衣走進店內，接着也有個女也走進去了」。（《華燈初上》劇照）

後來劇情只交代到穿着咖啡色風衣的男子是江瀚之後，就沒有再交代後來入去的女子是誰。（《華燈初上》劇照）

在第二季中從來都沒有提及過蘇當晚被殺害的片段，在第三季的預告中終於有頭緒，其中一幕影到一位穿上紅色長裙和紅色高踭鞋的女人倒臥在地上，地上還遺留了一攤血和一對玻璃碎片，而這名女子的穿着打扮與蘇遇害當晚的穿著都吻合，因此該幕正正就是蘇被殺害的殺害後的場面。再加上地板的紋理亦與「光」酒店內的員工休息室一模一樣，因此能夠推斷「光」酒店內的員工休息室就是案發第一現場。如果蘇的死亡時間是10月6日的凌晨12點到4點左右，那在江瀚之後入過光的該名女子就有很大的嫌疑了。

在第三季的預告中其中一幕影到一位穿上紅色長裙和紅色高踭鞋的女人倒臥在地上。（NETFLIX）

地上還遺留了一攤血和一對玻璃碎片。（NETFLIX）

這名女子的穿着打扮與蘇遇害當晚的穿著都吻合。（《華燈初上》劇照）

地板的紋理亦與「光」酒店內的員工休息室一模一樣，因此能夠推斷「光」酒店內的員工休息室就是案發第一現場。（《華燈初上》劇照）

在第二季的尾聲，江瀚（鳳小岳 飾）在警局審訊時將外套和錄音機放在門口前台，期間刑警阿達（章廣辰 飾）將自己的錄音機和外套放在了江瀚的物件旁邊，因此江瀚離開時意外拿錯了阿達的錄音機回家，之後並聽到了阿達錄音機裏的錄音，一把疑似是花子（劉品言 飾）的聲音說：「怎麼辦？她／他是死了嗎？我不是故意的。」聽完錄音後的江瀚隨即急急相約羅雨濃見面，誰料卻在孤兒院門口被一架車刻意迎面撞過去，而車上的人正正就是阿達，令人懷疑不禁花子把誰誤殺了，但仍未有直接證據證明就是蘇。

聽完殺人錄音後的江瀚在孤兒院門口被一架車刻意迎面撞過去，生死未卜。（《華燈初上》劇照）

阿達在第二季最後一集開始撞向江瀚。（《華燈初上》劇照）

翻看當時花子對警察的作供，她表示10月6日凌晨去了看水：「颱風天去河堤看淹水，我喜歡雨天，我小時候就住海邊，颱風天就是去看浪，我那天就是去看下雨、去玩水。」她又表示當時回家後就已經見到羅雨濃在床上睡着了，然而這份供詞根本難以撇清她的嫌疑，花子曾經在大雨天被彪哥（李李仁 飾）強暴，她絕對不可能喜歡曾留下心理創傷的天氣，花子應該是在說謊。再加上花子在10月6日早上曾經回過「光」酒店，之後她對羅雨濃講過：「我們打掃到天亮耶，那些碎玻璃呀、泥巴什麼的，不過今天可以正常營業了！」，與第三季預告中「光」酒店內的員工休息室狀態一模一樣，代表花子就是將第一案發現場清理乾淨的人，有清理證據的嫌疑。

花子對警察的作供，她表示10月6日凌晨大颱風天去了看水，身旁的阿達更露出偷笑的表情，令人匪夷所思。（《華燈初上》劇照）

花子曾經在大雨天被彪哥（李李仁 飾）強暴，她絕對不可能喜歡曾留下心理創傷的天氣。（《華燈初上》劇照）

到現時暫時大部分證據都是指向花子（誤殺）和阿達（搬運屍體）身上，但不少劇迷認為第三季仍未開播，還有很多不同的可能性，不可能在開播前兇手就已經呼之欲出，傾向猜測是案中案，花子誤殺的人可能就是強暴她的彪哥，會否像第二季結尾一樣有反轉結局令人期待。

《華燈初上》第三季將於下月18日在NETFLIX上架 。（hikari_lightthenight＠IG）

點擊觀看更多《華燈初上3》劇照：