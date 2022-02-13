AK江𤒹生成MIRROR第四人　獲提名與BTS力爭全球百大型男殊榮

每年舉行「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）選舉的美國網站TC Candler，繼早前提名完MIRROR三位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）之後，昨晚（12日）再於網站宣布Anson Kong（AK／江𤒹生）獲加入提名名單，一共有四名MIRROR成員代表香港衝出國際力爭最靚仔殊榮！
TC Candler網站對AK有不俗的評價，不但形容這張新臉孔是「another truly handsome man」（MIRROR另一位真正俊男），而且身兼歌手、舞蹈員和演員於一身，是位很全面的表演者。該網站的文章又寫到，過去兩個星期有很多來自香港的投選，其中有足足65%都是提名MIRROR成員，又形容MIRROR有望拍得住韓國天團BTS（防彈少年團）！
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去年的前五名分別為緬甸模特兒Paing Takhon、「雷神」Chris Hemsworth、韓國男團BTS成員V、「甜茶」Timothée Chalamet（添麥菲查洛美）以及BTS成員柾國，MIRROR成員能否衝出國際為香港力爭一席位備受期待。
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