爆谷一周｜《IT狗》登1月熱話第四　COLLAR第一、After Class第十

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在昨日（12日）播出的一集，邀請到《IT狗》的監製羅耀輝、導演簡君晉以及劇中四名主演凌文龍、陳漢娜、楊樂文（Lokman＠MIRROR）及陳湛文齊齊擔任訪談嘉賓分享劇中不為人知的趣事。



（《爆谷一周》影片截圖）

事實上，《IT狗》集合了近年入圍角逐金像獎的最佳新演員，包括《三夫》陳湛文、《殺破狼·貪狼》陳漢娜和憑《黃金花》成功獲獎的凌文龍，監製羅耀輝透露男主角「阿信」的人選想了很久，最終才確定交給凌文龍演出：「導演對某啲選角本來已經有啲想法係搵佢哋飾演，但小龍嘅角色（阿信）就似乎要諗耐少少，因為呢個角色好重要，要搵一個好識得演戲嘅人，唔係淨係搞笑，而係演技要非常好嘅人，所以我同導演諗咗一段時間，但其他人都唔太適合，就決定搵小龍！」

凌文龍是劇中主角。（《IT狗》影片截圖）

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谷德昭大讚劇中經常講的「大台理論」這個idea非常新穎，問到構思從何而來，導演簡君晉透露：「我哋嘗試想做啲唔同少少嘅嘢，我自己好鍾意外國嘅sitcom（處境劇）或cringe comedy（尷尬喜劇），一路都係玩尷尬，但喺香港拍呢種劇可唔可行呢？當然講明先，透過「大台理論」呢個情景係想話畀大家聽，我哋未必想行固有傳統觀眾一路睇開嘅嘢，唔係新事物，只不過係想試行一啲唔同嘅方向，所以就有咗呢個構思。」

谷德昭大讚劇中經常講的「大台理論」這個idea非常新穎。（《爆谷一周》影片截圖）

節目過去幾集都會公開由大數據公司公開的社交媒體數據，今集亦不例外，公開了2022年1月1日至1月31日入面最熱門的社交媒體話題，按照讚好、評論及轉發去計算，前十名之中有五項均為娛樂話題，包括第一位的「COLLAR」、第四位的「IT狗」、第六位的「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」、第九位的「雪姨」以及第十位的「After Class」。

「IT狗」登上2022年1月份的最熱門社交媒體話題第四名。（《爆谷一周》影片截圖）

另外，節目亦公開截至2月6日熱門社交帖文的關鍵字，字體愈大代表提及次數愈多，例如「IT狗」、「ViuTV」、「阿信」、「蒙玲」、「MIRROR」、「Never」、「機會」及「大台理論」等等，大部分關鍵字都是與《IT狗》有關。

截至2月6日熱門社交帖文的關鍵字，大部分都是與《IT狗》有關。（《爆谷一周》影片截圖）

谷德昭坦言這些大數據「冇得呃人」，又勉勵《IT狗》可以繼續努力：「啲人成日講咩係精明嘅投資，我覺得ViuTV魯生（魯庭暉）今次投資《IT狗》呢部劇真係一個好投資，叫好叫座、口碑又好，帶咗好多好開心嘅日子大家，我諗拍呢部劇應該唔係好貴啦，希望之後你哋可以攞大啲嘅budget，可以盡快見到第二季！」

凌文龍和Lokman即場表演「I say pay pay you say duck！」（《爆谷一周》影片截圖）

爆谷一周｜2021五大娛樂帖文 《大叔的愛》留言最多反映緊民意？

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