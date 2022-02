爆谷一周｜《IT狗》登1月熱話第四　COLLAR第一、After Class第十

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在昨日(12日)播出的一集,邀請到《IT狗》的監製羅耀輝、導演簡君晉以及劇中四名主演凌文龍、陳漢娜、楊樂文(Lokman@MIRROR)及陳湛文齊齊擔任訪談嘉賓分享劇中不為人知的趣事。



事實上,《IT狗》集合了近年入圍角逐金像獎的最佳新演員,包括《三夫》陳湛文、《殺破狼·貪狼》陳漢娜和憑《黃金花》成功獲獎的凌文龍,監製羅耀輝透露男主角「阿信」的人選想了很久,最終才確定交給凌文龍演出:「導演對某啲選角本來已經有啲想法係搵佢哋飾演,但小龍嘅角色(阿信)就似乎要諗耐少少,因為呢個角色好重要,要搵一個好識得演戲嘅人,唔係淨係搞笑,而係演技要非常好嘅人,所以我同導演諗咗一段時間,但其他人都唔太適合,就決定搵小龍!」

谷德昭大讚劇中經常講的「大台理論」這個idea非常新穎,問到構思從何而來,導演簡君晉透露:「我哋嘗試想做啲唔同少少嘅嘢,我自己好鍾意外國嘅sitcom(處境劇)或cringe comedy(尷尬喜劇),一路都係玩尷尬,但喺香港拍呢種劇可唔可行呢?當然講明先,透過「大台理論」呢個情景係想話畀大家聽,我哋未必想行固有傳統觀眾一路睇開嘅嘢,唔係新事物,只不過係想試行一啲唔同嘅方向,所以就有咗呢個構思。」

節目過去幾集都會公開由大數據公司公開的社交媒體數據,今集亦不例外,公開了2022年1月1日至1月31日入面最熱門的社交媒體話題,按照讚好、評論及轉發去計算,前十名之中有五項均為娛樂話題,包括第一位的「COLLAR」、第四位的「IT狗」、第六位的「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」、第九位的「雪姨」以及第十位的「After Class」。

另外,節目亦公開截至2月6日熱門社交帖文的關鍵字,字體愈大代表提及次數愈多,例如「IT狗」、「ViuTV」、「阿信」、「蒙玲」、「MIRROR」、「Never」、「機會」及「大台理論」等等,大部分關鍵字都是與《IT狗》有關。

谷德昭坦言這些大數據「冇得呃人」,又勉勵《IT狗》可以繼續努力:「啲人成日講咩係精明嘅投資,我覺得ViuTV魯生(魯庭暉)今次投資《IT狗》呢部劇真係一個好投資,叫好叫座、口碑又好,帶咗好多好開心嘅日子大家,我諗拍呢部劇應該唔係好貴啦,希望之後你哋可以攞大啲嘅budget,可以盡快見到第二季!」

凌文龍和Lokman即場表演「I say pay pay you say duck!」(《爆谷一周》影片截圖)