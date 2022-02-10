55歲溫碧霞性感上陣分享護膚心得　堅持一日沖兩次涼仲要再泡澡？

現年55歲的溫碧霞（Irene）出道多年來都是娛樂圈中的美女代表，由當年的「最美妲己」開始，到現時成為人稱的「不老女神」都完美展現出零瑕疵的身材和皮膚的一面，驚人凍齡能力獲無數網民激讚。



溫碧霞獲外界封作「不老女神」。（微博@溫碧霞irenewan）

溫碧霞近日在「小紅書」拍片，並以吊帶look上陣分享護膚保養心得，坦言自己最重視的就是身體肌膚保養：「無論是什麼季節，我都很注重我身體的肌膚保養，要做美美的女孩子，不要等皮膚乾了才去保養喔！」她自爆平時會每日都會沖兩次涼，一次朝早一次晚上，而且每次沖完涼都會去泡澡，然後馬上搽body cream：「記住搽上你的身體的時候一定要先搓一下，等它發熱了再搽上去，身體就可以更好地吸收。我覺得手的護膚、還有手臂和肩膀都是非常重要的，最後別忘記了你的腳，我覺得平常要多搽cream讓整個身體、腳和手的皮膚都會變得很好。」

溫碧霞坦言自己最重視的就是身體肌膚保養。（小紅書：溫碧霞 Irene Wan）

她又表示，除了要注重臉跟身體的護膚外，要從內到外靚出來就要多飲水：「平常也一定要記得多喝水，因為水是可以有補水的感覺，而且是非常的健康，最好就是每天喝8到10杯水左右，就會很健康！」

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