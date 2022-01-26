出血性腦中風｜納豆腦出血需開腦做手術！醫生揭必知8大危險因子

台灣41歲男星「納豆」林郁智日前（24日）驚傳腦出血緊急送醫，經紀人稍早回應「只是進行一些例行性檢查」，沒有外界講得那麼嚴重。【編按：及後納豆經理人25日發聲明解釋，指納豆昨日（24日）早上因頭痛不適，在女友依依陪同下去醫院檢查，被診斷出腦壓過高、有出血症狀，納豆及家人評估後做引流手術，手術過程順利，目前正在醫院休養中】。



事實上，腦出血又稱為出血性腦中風，根據出血部位不同，出現不同的前兆，包含頭暈、嘔吐等，其與生活習慣與天氣寒冷有關。其中有8大危險因素都會導致腦出血狀況發生，若有類似症狀出現，務必掌握送醫時機及治療黃金時間，才能將傷害減至最低。

腦出血8大危險因子（按圖看清👇👇👇）

+ 17

納豆腦出血一事引起外界關注，據台灣台中榮總醫院網站上的解釋，腦出血主要跟腦血管的病變、硬化有關，其病發突然，病情變化莫測，死亡率極高，即使存活還是會遺留下不等程度的神經功能障礙，屬於急性腦血管病中最嚴重的一種，而促成它發生的因子，也分成可改變與不可改變。

可改變：

高血壓：易導致血管壁受損，併發血栓症，引起缺血性腦中風。

糖尿病：血糖過高會造成血管的變性、血液黏度的增加及血管本身的硬化。這些血管病變發生在腦部，當然會造成腦中風。

心臟病：有些會在心臟產生血栓，由血栓脫落的栓子隨著血流游走到身體其他各部位，當跑到腦部血管塞住時，腦中風就發生了。

▼腦血管狹窄中風前兆（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 2

相關新聞：中風｜腦血管狹窄初期難察覺 突然視力模糊手腳無力6大中風先兆

高血脂症：膽固醇及中性脂肪均會沈積在管壁，發生血栓、粥狀硬化而破壞血管。

抽煙：煙草中尼古丁可使血管痙攣、心跳加快、血壓升高，加速動脈硬化，使血液凝固性與粘稠度增加。抽煙的人比一般人更容易患腦血栓、心肌梗塞等血管性疾病。

喝酒：過量飲酒可能導致中樞神經興奮，造成精神亢進，情緒高昂，造成血壓上升而心跳加快，此時就容易誘發腦出血。

肥胖：容易發生高血壓、糖尿病、心臟病等等疾病，所以當然也是可能導致腦中風的因素之一。

頸動脈狹窄：其患者易在狹窄處產生血栓，由血栓脫落的栓子，隨著血流到腦部，就造成中風，嚴重的頸動脈狹窄也會影響腦部的血流供應。

▼同場加映，中風自我檢測：（按圖 👇👇👇）

+ 5

相關文章：中風檢測｜1隻手指公即測中風先兆 6招減風險喝咖啡日吃2蘋果？

不可改變：

年齡：是腦中風重要的決定因子。55歲以後每增加10歲，其發生率倍增，而中風的死亡率亦隨著年齡的增加而遞增。

性別：女性的第一次腦中風年齡較男性高，腦中風的死亡率亦較高。在65歲以前男性較女性多20％的腦中風。

▼同場加映，辨別中風「FAST」口訣：（按圖 👇👇👇）

相關文章：【中風】缺血性腦中風救治黃金三小時 「FAST」口訣判斷中風徵狀

種族：東亞民族的腦出血發生的比例，明顯高於西方白種人。而腦梗塞方面，白種人顱外頸動脈狹窄比例較高，亞洲人則是以顱內動脈狹窄較高。

家族史：直系親屬或母系親屬中有腦中風病史時，其得到腦中風的機會較高。

曾患過腦中風或暫時性腦缺血：10％的腦中風倖存者在緊接著的一年內會再發生腦中風，6分之1的腦中風倖存者在隨後2年內會發生下一次的腦中風。有心肌梗塞或嚴重周邊血管疾病的患者，未來中風的危險性為無相同疾病者的2至4倍。

▼ 中風高危因素：（按圖 👇👇👇）

▼五類食物降膽固醇防中風：（按圖 👇👇👇）

+ 1

相關文章：中風｜Uncle Ray在家中風幸獲救 3元兇增中風風險5類食物宜多吃

延伸閲讀：

納豆腦出血緊急送醫！腦壓高「做引流」經紀人聲明證實

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」