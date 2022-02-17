鐵拳英雄劇透｜陳展鵬率先吐血身亡？　唐詩詠王子涵連環遭毒手

《鐵拳英雄》第27集劇透



《鐵拳英雄》上集講到，青雲（陳展鵬飾）懷疑小柔（劉穎鏇飾）遇襲之事另有內情，事件背後有人操控……青雲指經過向東（吳家樂飾）提點，功夫強勁了不少，安娜（王君馨飾）生疑。安娜突然偷襲芊芊（唐詩詠飾） ，直言介意她纏擾着青雲，並搶走屬於她的東西，更欲殺芊芊，一人現身阻止，稱只有其可決定眾人生死。福妹（姚子羚飾）對唐仁街接連發生的襲擊案主謀甚有眉目，秘密調查時發現一張天下（陳展鵬飾）死狀的照片，更遭襲擊。連棘（陳山聰飾）及後救起重傷的福妹，從其傷勢斷定是芊芊所為，與青雲鬧分歧……

陳山聰魔性爆發槍殺無辜。（《鐵拳英國》劇照）

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《鐵拳英雄》最新一集講到，青雲為救芊芊與連棘對峙，青雲使出向東指點的功夫招式擊倒連棘。青雲被拘捕，將華僑社交付向東後，突然吐血倒下，被診斷出病入膏肓。連棘在醫院甦醒過來，赫然得悉福妹危在旦夕……芊芊、青雲先後失去蹤影，向東呼籲華僑社眾人如見到二人即通知他與來吉（伍允龍飾）前往捉拿，多采（王子涵飾）若有所思。多采發現有人藉派米之名走私毒品，卻被捉個正着。華僑社眾人察覺多采失蹤，來吉有感多采可能遭遇不測，隨即趕往米倉。

陳展鵬兇多吉少！（《鐵拳英國》劇照）

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