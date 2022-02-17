許瑋甯與邱澤結婚兩個月「突全面停工」傳懷孕！曾揚言好想做媽媽

台灣女星許瑋甯日前閃電宣布與男星邱澤結婚，大家紛紛為這對「當男人CP」獻上祝福，外界也好奇許瑋甯的肚皮動靜。有週刊指出，最近許瑋甯剛結束手上的戲劇拍攝，卻突然取消3月到年中所有的拍戲工作，推測可能是即將投入備孕計畫，或是肚皮可能悄悄有喜了。



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根據《鏡週刊》報導，許瑋甯近日剛結束與男星薛仕凌、陳昊森的戲劇拍攝，原本對某一部新戲劇有工作洽談，雙方合作意願也相當高，但許瑋甯卻突然改變心意，改口因為檔期與別的工作重疊所以推辭，不過自從手上的戲劇全結束後，除了該戲宣傳活動，許瑋甯就再也沒有安排任何拍戲工作。

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週刊推測，許瑋甯臨時將有興趣的劇本推掉，很可能是因「不可抗拒的理由」，圈內便傳聞可能是她懷孕了，或者是積極進入備孕；過去許瑋甯就曾喊話「想凍卵，一定要當媽」，認為生孩子對她而言相當重要，因此接下來外界紛紛期待她的喜事來臨。

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