斷食｜許瑋甯靠66飲食法成功減10公斤 唔使節食靠5大要點！

許瑋甯在台灣電影《當男人戀愛時》伙拍邱澤擔當男女主角「阿成」與「浩婷」，他們更戲假情真，近期終宣佈結婚。除此之外，許瑋甯早前推出自創內衣品牌「an.niversary」，並親自擔任模特兒，大方展露好身材。不過，她曾說自己屬於易胖體質，是靠著「66飲食法」控管飲食及運動，才保持現在的體態。「66飲食法」又是甚麼？她如何成功瘦身？



今年37歲的台灣女星許瑋甯出道已超過15年，可是外貌依然十年如一日，特別是她一直保持的窈窕身型更是令一眾網民及粉絲無比羨慕。她曾稱剛出道時，其實也飽受嬰兒肥的困擾，也曾嘗試過許多偏激的減肥方式，但不健康之餘還很容易復胖。

直至她找到了最適合的「66飲食法」，也是斷食法之一，她表示減肥要有正確的心態，有快樂的心情才會有毅力持續瘦身。而這套「66飲食法」當中有5大要點。

▼「66飲食法」5大要點（按圖看清👇👇👇）：

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準時3餐、每餐只吃六分飽



第1個「6」代表只吃6分飽的原則，許瑋甯指平時很少吃炸物、甜品，但其他食物幾乎都不忌口，並秉持著每餐準時吃，及只吃6分飽，將食量維持在足夠便可，避免將胃容量撐大。

她又稱在瘦身期間，會選擇與朋友相約在早上或下午時段，到晚餐時間就會回家吃，避免一不小心就打破瘦身原則。

晚上6點後斷食



第2個「6」代表晚上6點後不吃東西，許瑋甯表示瘦身真的要有很大的毅力，為了瘦身，曾持續兩年不吃晚餐，成功減重後才改成晚上6點以後不吃東西。

薏仁奶、水果乳酪當早餐



許瑋甯肌膚白皙是令不少女士羨慕，原來在早餐方面，她每日也自製薏仁奶，薏仁搭配植物奶熱量低，而且有效去水腫和美白淡斑；另外，許瑋甯會選擇富含維他命C的水果加入乳酪中，自製一碗營養豐富又飽肚的乳酪，令美白效果加倍。

肚餓時喝黑咖啡、吃水果解饞



三餐之間如果非常肚餓時，許瑋甯稱會喝上一杯黑咖啡，除了可以幫助解饞以外，還可以有效消水腫及促進新陳代謝。

另外，她也會準備一些既有飽足感、熱量又低的水果當作點心，例如蓮霧、火龍果等，但水果有甜份，她每次只吃一個拳頭大小的份量。

▼同場加映：紅豆咖啡有幾好？（按圖看清👇👇👇）：

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配合重訓、普拉提運動減肥



雖然工作忙碌，但許瑋甯也堅持做運動，除了控制飲食以外，她表示會靠著重訓及普拉提運動瘦身。重訓除了可以練出腹肌以外，更可以提高肌肉量、基礎代謝率；另外普拉提運動及瑜珈等，不但能塑造完美體態，還可以釋放累積的壓力及情緒，達到紓壓的效果。

她曾在IG稱，在每次運動結束以後，都會花更多時間拉筋伸展，除了幫助放鬆肌肉以外，最重要的是透過拉伸的動作，可以塑造更好看的肌肉線條。

許瑋甯22寸纖腰+川字腹肌練成的3大秘訣（IG@anno8o7）

4類人士忌斷食

台灣營養師高敏敏指66飲食法其實和168斷食法的拉長夜間空腹原理很相似，斷食時，身體會進入「分解模式」，空腹的時間長、更有利脂肪燃燒。她也提出66飲食法要注意的3大貼士。

▼66飲食法要注意3大貼士（按圖看清👇👇👇）：

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3不碰法則



除了要遵守2個「6」的原則，高敏敏指挑選的食物也很重要，她提出3不碰法則，分別是不碰加工食品、油炸物、冰冷飲料，以上這些食物不只熱量高、含鈉量高、糖份高及油脂也偏高，都是造成肥胖原因的兇手。

肚餓時多喝水



如果真的感到飢餓怎麼辦？高敏敏建議要多喝水，提高喝水量可以避免飢餓感。她又指可以適量飲用黑咖啡，能促進新陳代謝、幫助燃燒脂肪、抗氧化。

另外吃低GI、高飽足感的水果，像是蘋果、火龍果，或是吃一碟菜也可，因為蔬菜熱量低且富含膳食纖維，有益腸胃。

4類人士要避免



1. 高血糖/糖尿病患者：易血糖過低、暈眩

2. ️懷孕/哺乳媽媽：需要充足營養 宜少量多餐、不適合空腹太久

3. 飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食

4. ️青少年/成長中孩童：此時期需要充足均衡的能量營養

同場加映：6種中低GI值澱粉有助瘦身（按圖看清👇👇👇）

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