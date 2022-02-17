黃偉文自爆照顧MIRROR全因花姐？　10年前世紀作品展原來多得佢

黃偉文（Wyman）多年來在樂壇上地位崇高，但出名好人緣的他一點也沒有架子，與不少歌手都能夠保持良好合作的關係，亦多次積極提攜後輩，深受大眾喜愛。Wyman去年開始接連與Edan（呂爵安）、姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）三位MIRROR成員合作，推出《E先生 連環不幸事件》、《Master Class》及《Megahit》等人氣歌曲，原來Wyman之所以如此照顧MIRROR，有很大的原因就是因為MIRROR經理人花姐（黃慧君）曾幫過自己！



黃偉文如此照顧MIRROR，有很大的原因就是因為MIRROR經理人花姐（黃慧君）曾幫過自己！ （Instagram：@concertyy）

Wyman去年開始接連與Edan（呂爵安）、姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）三位MIRROR成員合作，推出《E先生 連環不幸事件》、《Master Class》及《Megahit》等人氣歌曲。（Instagram：@concertyy）

Wyman於2012年舉行《Concert YY 黃偉文作品展》邀請到超過40位歌手做嘉賓演唱他所填詞的經典作品，當時這個演唱會規模大到幾乎出動半個樂壇，原來其中一個促成當年演唱會的幕後人物，就是的花姐。他在Instagram公開一張當年花姐在後台與舞蹈員的合照，並寫道：「超過十年了，還一直在想有沒有人忘了多謝。直至早幾日機緣巧合，在雜誌網頁首次看到這張opening night 舊相，我才省（醒）起欠了當年一直在紅館後台擦肩而過的她。介紹返，可能你唔知，她是我演唱會的導演之一 ⋯⋯」

Wyman於2012年舉行《Concert YY 黃偉文作品展》邀請到超過40位歌手做嘉賓演唱他所填詞的經典作品，當時這個演唱會規模大到幾乎出動半個樂壇！（資料圖片）

Wyman在Instagram公開一張當年花姐在後台與dancers的合照，重提兩人之間的淵源。（Instagram：@concertyy）

翻看《Concert YY 黃偉文作品展》的DVD就能見到，片尾的工作人員名單中，導演真的就是當年仍未榮升做花姐的「阿花」！Wyman又表示相當感激花姐當年為了這個演唱會不惜放棄與老公過生日和情人節，結果這份感謝放了在自己心中足足10年才講出口。花姐亦有在IG限時動態回覆道：「Oh…幾乎忘記左（咗）呢個咁可愛嘅我！」

翻看《Concert YY 黃偉文作品展》的DVD就能見到，片尾的工作人員名單中，導演真的就是當年仍未榮升做花姐的「阿花」。（《Concert YY 黃偉文作品展》影片截圖）

花姐覺得當年的自己很可愛。（Instagram：@ahfa0908）

網民見到Wyman和花姐認識的故事之後，終於明白為何Wyman如今出盡力幫MIRROR填詞全因對花姐的感激：「花姐其實在圈中種下好多因，今天她收到很多果，respect！」，又有不少呼聲叫Wyman如果再舉行下個作品展一定要邀請花姐和MIRROR！

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