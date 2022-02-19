鐵拳英雄大結局劇透｜劉佩玥身份終於確認　王君馨奮力戰死？

《鐵拳英雄》大結局劇透



《鐵拳英雄》上集講到，芊芊（唐詩詠飾） 突然失控襲擊細鳳（元秋飾）、青原（鄭世豪飾）、安娜（王君馨飾），青雲（陳展鵬飾）及時出現制止，芊芊回過神來，不知所措。安娜向青雲坦白過往在彭家其實另有所圖，以及敬祖（黎振燁飾）之死的真相……連棘（陳山聰飾）和福妹（姚子羚飾）再次大難不死，對走私毒品的主謀有所眉目，與來吉（伍允龍飾）到貨倉打算燒毀毒品，主謀聯同耀龍（敖嘉年飾）、佐治現身。雙方一輪打鬥，連棘發現向東竟然會詠春，立即被嚇到魂飛魄散，連棘、福妹與負傷的來吉逃出。青雲、連棘聯手對付佐治，並使計得知藏毒之地，讓福妹、芊芊等搶走毒品。

詠春打詠春！（《鐵拳英國》劇照）

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《鐵拳英雄》最新一集講到，耀龍（敖嘉年飾）設局探得連棘的住處，利用來春（雪妮飾）、宋大媽（梁舜燕飾）等人要脅青雲歸還毒品。青原找出來春等的藏身地，要救出她們時被耀龍發現，青原奮力抵抗。青雲心臟衰竭狀況越趨嚴重，他不理安娜勸告，堅持練功……安娜以身犯險深入虎穴，遭綁作人質來要脅青雲交出毒品；安娜看準時機發難，打算向主謀施以重擊……來吉、連棘、福妹及後聯手對付主謀，期間更得知天下與震山之死的真相。危急之際，芊芊出下策逼出自身功夫抗敵，卻失控攻擊青雲……

劉佩玥竟然打起上嚟，唔通係奸角？（《鐵拳英雄》截圖）

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