38歲李彩華冰天雪地下玩命只穿bra top影寫真：超級冷！

現年38歲的李彩華（Rain／前名：李彩樺）近年在內地演藝圈發展得順風順水，近日更憑其有份主演的TVB劇集《家族榮耀》人氣急升再成焦點。貪靚的Rain周不時都會在社交網站分享穿着打扮、化妝護膚、美甲和開箱等等，但勢想不到她竟然真的「愛靚唔愛命」，夠膽只穿一件bra top在雪地中影相？
近日冬奧賽事正在進行得如火如荼，Rain亦趁住熱潮換上滑雪服去玩滑板，在「小紅書」上載滑雪影片，玩起來更玩得有板有眼。然而滑完雪之後，她竟然為了影一輯靚相不惜玩命脫下外套，在極嚴寒的冰天雪地之下只穿一件bra top和長褲擺甫士影寫真！
Rain笑言影的時候其實不覺得凍：「我知道大家最關心的問題一定是我會不會冷，說實話，拍的時候一點都不冷（5分鐘以內拍好），但是穿回外套的時候就超級冷，趁着冬天過去之前，趕快再來一次快樂滑雪！」
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睇睇李彩華名牌衫同靚相：
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