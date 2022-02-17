蔚雨芯NFT生意愈搞愈大　花10萬元買絕版NFT贈林盛斌兼開電子畫展

蔚雨芯（Rainky）近年投資有道，除了搞自家美容品牌和醫學美容中心生意，早前宣布投資七位數進軍NFT市場投資貓貓造型NFT品牌Meowdel，獲得不少圈中好友支持搶購。



蔚雨芯搞NFT生意搞得有聲有色。（相片由受訪者提供）

Rainky向《香港01》透露，限量幾十隻的金色Meowdel NFT早就被VIP買光，早就已經應承了林盛斌（Bob），不惜大方真金白銀用10萬蚊買一隻送給對方：「啱啱開賣已經炒到差唔多10萬蚊，因為金色數量得幾十隻，絕版嚟，我就買咗一隻畀阿Bob，用咗10萬蚊射去佢wallet，都開心嘅！之後20號先真正公開發售。」

限量幾十隻的金色Meowdel NFT早就被VIP買光，現時炒價炒到十萬蚊一隻。（相片由受訪者提供）

Rainky用十萬蚊再二手市場買了一隻金色NFT送給好友阿Bob。（相片由受訪者提供）

林盛斌在Instagram炫耀一番。（Instagram：@bob_lamshingbun）

阿Bob的太太都有一隻Meowdel NFT。（Instagram：@pearlwong）

她笑言阿Bob亦有研究NFT，不排除將來會有合作機會，另外，Rainky明日（18日）更將會在K11開電子畫展，將所有現有藝人所擁有Meowdel造型公開展示，規模搞得有聲有色，愈搞愈大。