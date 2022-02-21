岑麗香公開黑色性感禮服寫真　集神秘冷艷於一身甚有名模架勢

岑麗香（香香）雖然現已成為兩子之母，但無論外貌和身形依然保持得相當好毫無跌watt，狀態甚至比起當年選美時還要好。早前她為婚紗公司影寫真，換上多套婚紗禮服的香香大騷完美身形和曲線，擺起甫士來甚有名模架勢，張張相都靚過海報！



岑麗香早前為婚紗公司影寫真。（Instagram：@theweddinggown_official）

香香早前上載多張粉嫩色系的婚紗照後，她今日（21日）凌晨兩點在Instagram公開一輯截然不同的新相並寫道：「2am，so pick a night time picture（凌晨兩點，所以選一張晚上影的照片）🖤✌🏼」，穿上黑色吊帶背心紗裙的香香在夜景中站在郵輪上瞬間變成另一人，集神秘、冷艷及性感於一身，畫面極唯美十足海報一樣。

夜景中穿上黑色吊帶背心紗裙的香香集神秘、冷艷及性感於一身。（Instagram：@heungheungeliza）

網民紛紛留言送上心心眼表情符號，又大讚香香又高貴又美麗，陳自瑤更附上多個皇冠表情符號大讚香香女王范十足，陳瀅則肉麻地表示：「I pick you❤️（我選你）！」

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